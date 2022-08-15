《认识的哥哥》太妍亲自说明「润娥当队长」的理由，希澈见少女时代合体忍不住感动热泪！

我看完〈FOREVER 1〉的舞台后也忍不住哭了，欧逆们好美喔…。（泪奔）

上周六，少女时代8人完整体出演《认识的哥哥》相信让不少粉丝非常开心，在一登场就带来了新歌〈FOREVER 1〉的舞台，让萤幕前的大家都非常感动。



▼〈FOREVER 1〉舞台：



少女时代一跳完，希澈就走出来说：「我好久没看到少女时代的演出，好想哭喔！」、「可能是我上了年纪，现在40岁了，变得很爱哭。」不只希澈，我们也是啊！！！TAT



之后，太妍则在入学申请书上的关键字中，填写了「旧」队长，她解释道团员们为了适应新的环境，改变了一下体制，决定要每个月让成员们轮流当队长，而在轮流的过程中，有做得比较好的3人组成员，Tiffany、秀英和润娥，孝渊更表示难得看到了润娥积极的一面，即使电影行程很忙，也为了团队调整行程。



旧队长太妍则认为以现在这个状态，由润娥当队长其实是一件甜蜜的差事（爽缺），因为刚出道时，没有WiFi（网路不方便），成员们也不能用手机，光是集合这件事情的难度就很高，而现在这个环境由润娥来当队长，真的是非常适合。



润娥则表示，现在当队长时也遇到很辛苦的状况，首先就希望孝渊姐可以至少快一点看讯息，每次她都是最后一个没读讯息的人，然后成员们其实都很有主见，所以将意见汇整起来也相当不容易，开会也都开很久，常常到最后还没办法得出结论，最后Tiffany则评价这次准备专辑的过程中，多亏了润娥的领导，大家才有办法走到现在，真的是非常可靠的队长。



▼下一集预告释出，仍然是少女时代特辑（8月20日播出），大家千万不要错过喔！



MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻