[好片推薦]《緊急迫降》超乎想像的情緒起伏！「因為我們都只是渺小的人類」所有瞬間的決定都如此艱難！

[無雷]擁有超華麗演員卡司的電影《緊急迫降》即將在明日全台正式上映。受困於空中的這些乘客，帶著觀眾們的情緒從一開始的驚慌失措，到危機有解的放心與期待，隨即又落入絕望，心情像搭乘雲霄飛車一樣大起大落，也一直好奇最終這架飛機將降落在何處？

《緊急迫降》片名直截了當，觀眾們也能理解故事的是空中前所未見的危機。導演的敘事手法清楚明白，時間軸也相當明快順暢，看似兩個獨立場景，登機的人們以及令人作嘔的命案現場，竟是密不可分的關聯，甚至空中與地面上的人，都需要在危急的情況下，在最短時間內做出對所有人最好的決定，宋康昊的橫衝直撞，全道嬿「有事我來扛」的魄力，金南佶的即時宣言，金素珍的超強責任感，與李炳憲的潛能激發，每一個決定都左右了全機乘客的生存與否。



飾演本片中反派角色的任時完，充滿惡意的搭上了這班飛機，瘋狂的笑容令人感到背脊發涼，乖乖牌的外型還有聰明的頭腦，卻用來進行前所未見的恐怖攻擊型態。機上所有乘客們陷入「能不能活下來」的恐懼，地上的公務員們則是努力於「能不能著陸、在哪裡著陸」的決定，加上劇中設定警察宋康昊的太太也是乘客中的一員，讓他更是不顧一切的衝撞體制。



而本作品中衍生的議題相當多，除了人與人之間對於生存機率的自私，更說明了一架飛機要降落在原訂地點以外的地方，究竟有多麼困難，複雜的一關關流程以外，更牽涉到國家與國家之間的政治考量，需要多少不厭其煩的溝通，正在跟時間賽跑的狀況下，地面上的人們還急著表達自己的意見……



最終這架飛機到底如何降落？乘客們最終是否順利獲救？《緊急迫降》8月12日全台正式上映。



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