美談再加一！BTS j-hope救援流浪貓，親自帶到動物醫院治療＆諮詢、還幫牠找到好主人！

BTS防彈少年團成員 j-hope 於7月15日發行首張個人專輯《Jack In The Box》。

10日，他作為嘉賓出演《金伊娜的星星閃耀的夜晚》，與 DJ 金伊娜一起討論了音樂等多種主題。 j-hope 提到：「非常感謝大家喜歡聽我唱歌。我在做我的音樂時，也在努力把我的經歷和想說的話都融入進去，這反而會提高真實性。」

節目中，有位聽眾通過簡訊表示：「去年救出了流浪貓，還親自帶牠到動物醫院治療的故事被傳開後。」j-hope 聽到嚇了一跳：「你怎麼知道這個的？」



他接著說：「在拍攝現場看到一隻很可憐的猫，真的心臟都要裂開了。其實我養的小狗眼睛不好，所以是裝了義眼的小狗。這隻流浪貓眼睛也不好，我就覺得這樣不行啊！而且牠很瘦弱，就想著要帶牠去治療，所以趕緊送到醫院去，還幫牠找到了好主人。」

촬영장에 아픈 길냥이 구조해서 좋은 주인까지 찾아준 호비 ㅠ

미키도 의안이라 눈이 이픈 냥이보고 가슴이 아팠다고... 하 진짜 천사다 pic.twitter.com/pcvNnoBAvd — 홉온더월드 (@HOPEONWORLD_twt) August 10, 2022

去年9月，動物醫院員工就曾分享過這個小故事：「有多善良呢？就住了流浪貓之後，親自把牠帶來我們醫院治療，那麼忙碌的人來呢三次^^流浪貓（名字叫希望）出院來天也親自來做了出院諮詢，複診日也都來了。因為院長和我都是阿米，我記得當時我們兩個都興奮地工作來著。」



另一位員工也提到：「我受到感動的事...他把救助的貓咪帶來我們醫院辦理住院，出院和複診也都親自來諮詢。和其他人坐在一起開放的等待室裡。雖然我們家也很想收養，但已經有三隻了，離開前稍微問了一下，他說會找顧到貓咪找到主人為止，太善良了，做為阿米覺得特別欣慰～！」



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