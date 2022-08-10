《隧道》＋《Voice 4》導演新劇！《Blind》玉澤演、河錫辰、鄭恩地劇照公開，期待三人演技大變身！

tvN新劇《Blind》由玉澤演、河錫辰、鄭恩地主演，講述因懷有冤屈的受害者們，與對於不實的真相睜一隻眼閉一隻眼的加害者們的故事，並以刑警、法官、法學院學生以及陪審員作為故事中心。

玉澤演飾演警察署重案4組刑警「柳成俊」，他在黑暗中也展現出強烈的眼神，展現警察署內檢舉率第一刑警的威嚴。絕對不會放過犯人一樣，向周圍豎起大拇指的他的樣子讓人感受到與眾不同的魅力，讓人更加好奇玉澤演所表現的「熱血刑警」柳成俊。



河錫辰投入到冷靜的法官「柳成勳」的角色中，散發出冰冷的姿態。 從一絲不苟的法服和乾淨利落的梳著頭髮中，可以看出不容許一絲失誤的完美主義者傾向，擁有溫柔魅力的河錫鎮將如何演繹冷靜的法官柳成勳，令人好奇！



而鄭恩地將飾演把人放在首位的社會工作者「趙恩琪」一角，展現外柔內剛的角色。在捲入死亡審判的衝擊性現實面前，趙恩琪也盡最大努力做好自己的事情，以大膽的態度展現內心的堅強，她將以只有鄭恩地才能表現的演技，增加角色的深度。



製作組更表示：「三位演員的默契度超出了想象，大家應該會看到至今爲止沒有看到過的三位演員的樣子，請大家期待演員們的演技大變身！」

另外，《Blind》由《隧道》、《Cross》、《Voice 4》申勇輝導演執導，《Andante》權基慶編劇執筆，預計在9月16日播出。

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