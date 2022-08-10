《非常律師禹英禑》小鯨魚跟濬浩家人初次見面！濟州島出差秒變度假超興奮

《非常律師禹英禑》今晚即將播出第13集，現實世界裡濬浩和鄭律師沒能跟英禑一起去巴厘島，好在劇中一起去了濟州島啊XD

ENA《非常律師禹英禑》第13集裡，英禑受邀和濬浩的家人第一次見面，進門時緊張地跟在濬浩身後，就餐時帶著略帶尷尬的微笑豎起大拇指，在尚不熟悉的姐姐和姐夫面前努力表現。 上周公開的預告裡，英禑不小心聽到濬浩家人對他說：「你應該帶來能讓你幸福的女人，而不是需要你照顧的女人。」究竟這次見面發生什麼事呢？





這集要處理的案與不當徵收文化財產參觀費有關，律師們為此前往濟州島出差，董格拉米和居酒屋老闆金旻植也一並前來。 但鄭律師似乎不是去出差而是去放鬆，穿了花花綠綠的大襯衫、帶上明亮橙色的帽子跟墨鏡，一整個進入休假模式; 董格拉米和金旻植也是一副精心打扮準備出遊的模樣。完全商業裝扮的崔秀妍和權敏宇看到這樣的三人，露出驚訝表情XD



提前釋出的先公開片段裡，律所租了普普通通的麵包車，金旻植則是租到度假感滿分的敞篷車。 鄭律師一眼就看中敞篷車，確認行程後立即撇下同僚們、快樂地跳進金旻植的車，一路上歡聲笑語，跟律師們的嚴肅氣氛形成鮮明對比XD



之前劇組去巴厘島進行補償休假時，姜泰伍和姜其永分別因為兵役和確診未能出國，只有「春日暖陽崔秀妍」河允景和「權謀詭計權敏宇」朱鐘赫與朴恩斌同行，好在劇中還能看到大家一起出遊的畫面啊~



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