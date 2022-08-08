天加一「OCJ NEWBIES」队长LEX及成员金东彬、LEO：未出道已成为新一代时尚新星！

香港ONE COOL JACSO(天加一) 今天在韩国公开了新人团体概念「OCJ NEWBIES」共13人的时尚造型照。

在此次造型照中「OCJ NEWBIES」自然地消化了绿色、棕色、橙色等色彩鲜艳的休闲名牌服装，展现了高级优雅的多重魅力。



为了能够像专业人士一样拍摄时尚画报，拍摄前成员们还接受了姿势和表情模特课程。成员们虽然不是专业模特，大部分人皆可摆出多元化的姿势，尤其是队长LEX 和BEOMSOO 二人不但身穿一线品牌衣服，其pose 和表情更得到了现场工作人员的称赞。而香港成员LEO 和Produce 系列出身成员金东彬和元铉植三人突出的轮廓，更令摄影师赞不绝口！！



这次在出道前便公开时尚宣传照片是首次在韩国推出男团的香港公司ONE COOL JACSO 打破常规的做法。



另外，创造新价值的男子偶像新人培养系统「OCJ NEWBIES」是ONE COOL JACSO正在进行的大型男子偶像新人品牌，新人组合超过16人并在下半年出道。出道2个月前将公开组合名字，会以韩国出发进行全世界的舞台活动。

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