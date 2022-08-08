朴恩斌9月舉辦首次粉絲見面會！接連4部劇大獲成功，出道27年心願終得實現

童星出道的朴恩斌近日在ENA電視劇《非常律師禹英禑》飾演女主角收穫大量好評，今日宣佈將於9月3日舉辦首次見面會《恩斌NOTE：斌格》，與粉絲見面的心願終於得以實現啦！

標題裡的「恩斌NOTE」是因為朴恩斌在準備新作品時會把她對角色和作品的獨特見解寫在《思考筆記》（角色筆記）裡，希望這次與粉絲的初次見面也能像筆記一樣久久留在心中。



副標題「斌格」是「空格」的韓文諧音，借用朴恩斌名字裡代表發光的「斌」字，表示粉絲對於朴恩斌是不可或缺、讓她更加發光的存在，與粉絲們見面對於朴恩斌而言更是最為閃耀的瞬間，讓人感受到朴恩斌對粉絲們的溫暖心意。

見面會日期定在朴恩斌生日前一天，也是別具意義。 今日公開的見面會海報中有一個狀似蝴蝶的logo，是由朴恩斌讀書時常用的名字縮寫「EB」變形而來，巧妙又可愛：



朴恩斌1996年就作為童裝模特出道，如今已是從影27年的「中堅演員」，但舉辦粉絲見面會還是頭一次。 2016年《青春時代》劇終時朴恩斌就曾表示：「從來沒辦過見面會，真的很想和大家見一面。」 7年過去，這個心意終於即將實現。

目前《非常律師禹英禑》已經殺青，朴恩斌及各位演員、導演將同赴巴厘島享受補償休假，隨後返韓配合劇終日程消化一系列採訪、廣告、新作討論等工作，加上親力親為準備首次見面會，預計將十分忙碌。



見面會門票將於8月12日開始在韓網發售。 朴恩斌近三年主演的4部劇《金牌救援》《你喜歡布拉姆斯嗎》《戀慕》《非常律師禹英禑》接連大獲成功，粉絲規模也成長不少，預估搶票大戰也是在所難免啦XD



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