這根本是羅希度本人啊！金泰梨發現自己忘記戴口罩，本人表情超驚訝還嚇到保鑣 XD

由崔東勳編導的電影《外星＋人》，集結柳俊烈、金宇彬、金泰梨、蘇志燮、廉晶雅、趙宇鎮、金義聖、李荷妮等超強卡司。

劇情講述外星人能夠將自己星球上的囚犯拘禁在人類腦中，為了追捕逃脫的外星囚犯，管理者卡德穿梭古今與外星人展開追逐戰。



6日，崔東勳導演、金泰梨、蘇志燮、趙宇鎮在 CGU 板橋進行舞台問候（演員出現在電影院跟大家問候），當蘇志燮在講話時，一旁的金泰梨發現自己忘記戴口罩，嚇得急忙放下手上的東西戴上口罩，她驚嚇的表情還嚇到保鑣，保鑣還趕快上前查看 XD

외계인 무인 cgv판교 김태리

마스크 깜빡해서 깜짝 놀라심ㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ귀여워....pic.twitter.com/rgZw93UxjH — 챠 (@424mhz) August 6, 2022

얼굴 만지다 마스크 안 쓴 거 알고ㅜㅋㅋㅋㅋㅋ

김태리라는여자..진심너무웃김... pic.twitter.com/0IGhYYOxXK — (@ls2vesjz) August 6, 2022

可愛的舉動再次引發熱烈討論，網友們紛紛表示：「真的就是羅希度本人」、「怎麼可以這麼可愛」、「吃驚的表情太真實」、「每次都這麼自然又好笑」、「這表情跟知道白易辰20歲的表情一模一樣」、「希望快點到摘下口罩的日子」、「下巴要掉了ㅋㅋㅋ 好可愛」等等。（延伸閱讀：金泰梨一揮手「900萬韓幣戒指噴飛」！本人反應超呆萌，「男神們」蘇志燮＆金宇彬都在幫忙找戒指！）



另外，金泰梨日前收到《屍戰朝鮮》系列、《Signal》、《智異山》金銀姬編劇的新作《惡鬼》女主角出演提案，也期待她的下一部作品啦～



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