這根本是羅希度本人啊！金泰梨發現自己忘記戴口罩，本人表情超驚訝還嚇到保鑣 XD

這根本是羅希度本人啊！金泰梨發現自己忘記戴口罩，本人表情超驚訝還嚇到保鑣 XD

明星   2022年8月7日   星期日13:32   Yuan  

（封面圖源：Twitter@424mhz截圖、tvN《二十五，二十一》劇照）

由崔東勳編導的電影《外星＋人》，集結柳俊烈、金宇彬、金泰梨、蘇志燮、廉晶雅、趙宇鎮、金義聖、李荷妮等超強卡司。

劇情講述外星人能夠將自己星球上的囚犯拘禁在人類腦中，為了追捕逃脫的外星囚犯，管理者卡德穿梭古今與外星人展開追逐戰。
（圖源：電影《外星＋人》海報）

6日，崔東勳導演、金泰梨、蘇志燮、趙宇鎮在 CGU 板橋進行舞台問候（演員出現在電影院跟大家問候），當蘇志燮在講話時，一旁的金泰梨發現自己忘記戴口罩，嚇得急忙放下手上的東西戴上口罩，她驚嚇的表情還嚇到保鑣，保鑣還趕快上前查看 XD

可愛的舉動再次引發熱烈討論，網友們紛紛表示：「真的就是羅希度本人」、「怎麼可以這麼可愛」、「吃驚的表情太真實」、「每次都這麼自然又好笑」、「這表情跟知道白易辰20歲的表情一模一樣」、「希望快點到摘下口罩的日子」、「下巴要掉了ㅋㅋㅋ 好可愛」等等。（延伸閱讀：金泰梨一揮手「900萬韓幣戒指噴飛」！本人反應超呆萌，「男神們」蘇志燮＆金宇彬都在幫忙找戒指！
（圖源：tvN《二十五，二十一》劇照）

另外，金泰梨日前收到《屍戰朝鮮》系列、《Signal》、《智異山》金銀姬編劇的新作《惡鬼》女主角出演提案，也期待她的下一部作品啦～
（圖源：management mmm）

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