这根本是罗希度本人啊！金泰梨发现自己忘记戴口罩，本人表情超惊讶还吓到保镳 XD

这根本是罗希度本人啊！金泰梨发现自己忘记戴口罩，本人表情超惊讶还吓到保镳 XD

明星   2022年8月7日   星期日13:32   Yuan  

（封面图源：Twitter@424mhz截图、tvN《二十五，二十一》剧照）

由崔东勋编导的电影《外星＋人》，集结柳俊烈、金宇彬、金泰梨、苏志燮、廉晶雅、赵宇镇、金义圣、李荷妮等超强卡司。

剧情讲述外星人能够将自己星球上的囚犯拘禁在人类脑中，为了追捕逃脱的外星囚犯，管理者卡德穿梭古今与外星人展开追逐战。
（图源：电影《外星＋人》海报）

6日，崔东勋导演、金泰梨、苏志燮、赵宇镇在 CGU 板桥进行舞台问候（演员出现在电影院跟大家问候），当苏志燮在讲话时，一旁的金泰梨发现自己忘记戴口罩，吓得急忙放下手上的东西戴上口罩，她惊吓的表情还吓到保镳，保镳还赶快上前查看 XD

可爱的举动再次引发热烈讨论，网友们纷纷表示：「真的就是罗希度本人」、「怎么可以这么可爱」、「吃惊的表情太真实」、「每次都这么自然又好笑」、「这表情跟知道白易辰20岁的表情一模一样」、「希望快点到摘下口罩的日子」、「下巴要掉了ㅋㅋㅋ 好可爱」等等。（延伸阅读：金泰梨一挥手「900万韩币戒指喷飞」！本人反应超呆萌，「男神们」苏志燮＆金宇彬都在帮忙找戒指！
（图源：tvN《二十五，二十一》剧照）

另外，金泰梨日前收到《尸战朝鲜》系列、《Signal》、《智异山》金银姬编剧的新作《恶鬼》女主角出演提案，也期待她的下一部作品啦～
（图源：management mmm）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 这根本是罗希度本人啊！金泰梨发现自己忘记戴口罩，本人表情超惊讶还吓到保镳 XD
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手