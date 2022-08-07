这根本是罗希度本人啊！金泰梨发现自己忘记戴口罩，本人表情超惊讶还吓到保镳 XD

由崔东勋编导的电影《外星＋人》，集结柳俊烈、金宇彬、金泰梨、苏志燮、廉晶雅、赵宇镇、金义圣、李荷妮等超强卡司。

剧情讲述外星人能够将自己星球上的囚犯拘禁在人类脑中，为了追捕逃脱的外星囚犯，管理者卡德穿梭古今与外星人展开追逐战。



6日，崔东勋导演、金泰梨、苏志燮、赵宇镇在 CGU 板桥进行舞台问候（演员出现在电影院跟大家问候），当苏志燮在讲话时，一旁的金泰梨发现自己忘记戴口罩，吓得急忙放下手上的东西戴上口罩，她惊吓的表情还吓到保镳，保镳还赶快上前查看 XD

외계인 무인 cgv판교 김태리

마스크 깜빡해서 깜짝 놀라심ㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ귀여워....pic.twitter.com/rgZw93UxjH — 챠 (@424mhz) August 6, 2022

얼굴 만지다 마스크 안 쓴 거 알고ㅜㅋㅋㅋㅋㅋ

김태리라는여자..진심너무웃김... pic.twitter.com/0IGhYYOxXK — (@ls2vesjz) August 6, 2022

可爱的举动再次引发热烈讨论，网友们纷纷表示：「真的就是罗希度本人」、「怎么可以这么可爱」、「吃惊的表情太真实」、「每次都这么自然又好笑」、「这表情跟知道白易辰20岁的表情一模一样」、「希望快点到摘下口罩的日子」、「下巴要掉了ㅋㅋㅋ 好可爱」等等。（延伸阅读：金泰梨一挥手「900万韩币戒指喷飞」！本人反应超呆萌，「男神们」苏志燮＆金宇彬都在帮忙找戒指！）



另外，金泰梨日前收到《尸战朝鲜》系列、《Signal》、《智异山》金银姬编剧的新作《恶鬼》女主角出演提案，也期待她的下一部作品啦～



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