「海軍陸戰隊」P.O首次休假的近况：整個人暴瘦一圈、穿著軍裝去見「13年摯友」宋旻浩！

P.O（表志勳）在今年3月28日正式入伍，結束軍事基礎訓練之後，他被分派京畿道華城的海軍陸戰隊司令部，並進入軍樂隊服兵役。

6日，他的官方 IG（工作人員經營）更新照片並寫下：「第一次休假一出來就發來照片的軍人志勳尼，我們志勳尼真的很了不起是吧～？」



而 P.O 首次休假的第一站是...好友宋旻浩的畫室，大家幫 P.O 準備了蛋糕、零食和啤酒等，宋旻浩也在限時動態發文：「我死黨的第一次休假。」



與入伍前相比， P.O 真的瘦了不少，這也讓網友們紛紛留言：「暈 怎麼瘦了」、「爲什麼瘦了這麼多」、「我們志勳變得太瘦了，不要生病，健康第一」、「什麼呀！像青春電視劇主人公…哇…」、「是第一次休假嗎？大發！志勳太帥了」、「終於第一次休假ㅠㅠㅠㅠ多吃好吃的再走～太想念你了」、「之後也不要受傷，加油」等等。



而 P.O 在2011年作爲男團 Block B 的成員出道，不僅組合活動，還通過小分隊 Block B B Busters 活動。除了歌手外，也出演《男朋友》、《德魯納酒店》和《Mouse》等電視劇，並加入《驚人的星期六》、《新西遊記》等綜藝，進行全方位的活動，去年10月還與李政宰、鄭雨盛所屬的 Artist Company 簽訂專屬合約。



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