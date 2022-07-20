金泰梨一揮手「900萬韓幣戒指噴飛」！本人反應超呆萌，「男神們」蘇志燮＆金宇彬都在幫忙找戒指！

電影《外星＋人》由崔東勳編導，由柳俊烈、金宇彬、金泰梨、蘇志燮、廉晶雅、趙宇鎮、金義聖、李荷妮、申正根及李時勳等人主演。

講述外星人的世界觀，內容也相當具有獨創性，更有科幻的宇宙飛船與機器人登場，兼具動作與科幻特色。





日前舉行的首映會上，演員們依序上台向觀眾打招呼，到了金泰梨時她一揮手，戴在小拇指的戒指瞬間噴飛，她還朝著飛出的拋物線看去，而戒指就這樣消失在地毯中，而她的第一反應就是要找出戒指。

공주가 잃어버린 반지 찾는 영상



김태리 표정 ㄱㅇㅇ

반지 날라갈때

선배릠들이 반지 찾아준 후#김태리 #kimtaeri #외계인 pic.twitter.com/4QehI3cu4J — Fallin (@Falling_luve) July 16, 2022

首映會上也形成有趣的畫面：金泰梨尋找戒指、莫名其妙走來走去的柳俊烈和金宇彬、坐立不安的崔東勳導演、努力尋找戒指的蘇志燮、期間努力主持人朴京林還努力地在主持、幫不上忙的趙宇振 ，台下的觀眾應該想說到底在幹嘛 XD 最後...戒指由蘇志燮找回，主持人說還：「史上最忙的現場！」



這可愛的畫面也在韓網引發熱烈討論，更有網友查出金泰梨戴的戒指是 TIFFANY & CO 的 Tiffany T True wide ring，要價900萬韓幣。網友們更紛紛表示：「這種程度的話，應該要找啊... 暈」、「大家一起找的時候太可愛」、「找不到就回不了家 哈哈哈」、「集體看著地上走來走去太好笑」、「幫不上忙的趙宇振怎麼這麼好笑」、「蘇志燮太帥了」等等。

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