朱宇宰不運動的理由，完全戳中懶人的心聲！看完之後立刻去買炸雞XD

朱宇宰簡直說出了懶人們的心聲！運什麼動啊，減什麼肥啊！

模特出身的演員朱宇宰憑藉在各大綜藝節目，尤其是《Running Man》裡的出色表現吸粉無數，明明個高腿長，卻自爆很嬌弱，完全不能撕名牌，甚至為了保護眼睛戴了護目鏡登場，在身體對抗過程中急忙喊「我的眼睛會失明」等，綜藝場面降臨，引發了爆笑。 總之，在觀眾們的印象中朱宇宰是個光長了這麼高個子，實則是手無縛雞之力的「弱書生」。



朱宇宰對於運動有著自己獨特的理念，在大多數人覺得「多吃多運動才健康」的情況下，他個人認為「少吃不動才最健康」。 朱宇宰的理由如下：

1.跑步機的發明家54歲就去世了

2.GYM的發明家57歲就去世了

3.世界健美運動冠軍41歲就去世了

4.世界頂級球星馬拉多納60歲就去世了

然而！但是！But！

5.KFC的發明者94歲才去世

6. Nutella的發明者88歲才去世

7.香煙製造商Winston102歲才去世

8. 鴉片發明者116歲才去世

9.Hennessy cognac（酒類品牌）發明者98歲才去世

不僅是人類，動物也是如此：

喜歡跳躍的兔子平均壽命只有2年，完全不運動的烏龜可以活400年！！！



주우재가 운동을 안하는 이유라는데...묘하게 설득력 있네..긍가 pic.twitter.com/QUr1t7VKh5 — viento (@967900m) July 20, 2022

是不是很有說服力，逐漸被洗腦，要不要等下點個KFC來吃！！！運什麼動，減什麼肥，不需要！！！

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