朱宇宰不运动的理由，完全戳中懒人的心声！看完之后立刻去买炸鸡XD

朱宇宰简直说出了懒人们的心声！运什么动啊，减什么肥啊！

模特出身的演员朱宇宰凭藉在各大综艺节目，尤其是《Running Man》里的出色表现吸粉无数，明明个高腿长，却自爆很娇弱，完全不能撕名牌，甚至为了保护眼睛戴了护目镜登场，在身体对抗过程中急忙喊「我的眼睛会失明」等，综艺场面降临，引发了爆笑。 总之，在观众们的印象中朱宇宰是个光长了这么高个子，实则是手无缚鸡之力的「弱书生」。



朱宇宰对於运动有著自己独特的理念，在大多数人觉得「多吃多运动才健康」的情况下，他个人认为「少吃不动才最健康」。 朱宇宰的理由如下：

1.跑步机的发明家54岁就去世了

2.GYM的发明家57岁就去世了

3.世界健美运动冠军41岁就去世了

4.世界顶级球星马拉多纳60岁就去世了

然而！但是！But！

5.KFC的发明者94岁才去世

6. Nutella的发明者88岁才去世

7.香烟制造商Winston102岁才去世

8. 鸦片发明者116岁才去世

9.Hennessy cognac（酒类品牌）发明者98岁才去世

不仅是人类，动物也是如此：

喜欢跳跃的兔子平均寿命只有2年，完全不运动的乌龟可以活400年！！！



주우재가 운동을 안하는 이유라는데...묘하게 설득력 있네..긍가 pic.twitter.com/QUr1t7VKh5 — viento (@967900m) July 20, 2022

是不是很有说服力，逐渐被洗脑，要不要等下点个KFC来吃！！！运什么动，减什么肥，不需要！！！

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