一切都是「有計畫」的太妍！秀英「恍然大悟」：「所以才和惠利這麼親近，原來是為了《驚六》的MC之位」

這個結論也太好笑了吧！XD



今年迎來出道15週年的少女時代，近期展開多樣活動，還出演了由羅PD領軍的《出差十五夜》，帶來許多笑聲。羅PD害羞地唸出「賀詞」，並問問成員們的近況。



孝淵想要成為世界性的DJ、秀英和潤娥趁機宣傳自己主演的電視劇──《說出你的願望》和《黑話律師》。輪到太妍的時候，她表示自己是非常有計畫性的，以「奈米」為單位安排一整天的行程。羅PD提問：「今天結束後打算做什麼？」太妍回答：「打算去抱抱狗狗…」引發爆笑。

羅PD表示，看到太妍出現在《驚人的星期六》嚇一跳。因為製作綜藝節目的人有一些既定印象，所以有些人，甚至連邀約電話都不會打。太妍坦言，那是她第一次主動爭取的，自己想要參加的，因為她一直很喜歡這個節目。



很好，秀英抓住了！她向太妍提問：「那就是在等惠利讓位囉？為了馬上可以進去佔位？」堵的太妍啞口無言XD成員們也才恍然大悟：「一切都是有計畫的啊～」慌了陣腳的太妍趕緊站起來否認：「不是這樣的！」

太妍解釋，起初她對綜藝節目也有些偏見和陰影，更何況有段時間的綜藝非常累人，做著「舞蹈申告式」入場、全員假嗨等。少女時代一一唸出那些節目的名字，但為了保護當事人，節目都以消音處理。Tiffany也細數那些在節目上做過的事情，真的很辛苦啊～

下星期的《出差十五夜》嘉賓一樣是少女時代，太期待歐膩們還會帶來什麼樣的爆笑發言及幕後故事了！

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