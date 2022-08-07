KBS今年（2022年）下半年的男人們：池昌旭、李昇基、姜河那、都敬秀、金東旭

首先，由池昌旭、李昇基打頭陣，接下來還有姜河那、都敬秀和金東旭，每一部都令人期待！
▲池昌旭：《說出你的願望》
下週三（10日）迎來首播，與秀英、成東鎰等人合作。描述被逼到人生盡頭岌岌可危的青年，來到臨終關懷醫院幫大家實現最後一個願望，同時也治癒自己傷痛的故事。這是池昌旭繼2014年《Healer》後，睽違8年回歸KBS。
▲李昇基：《依法相愛吧》
下月（9月）5日迎來首播，與李世榮等人合作。描述被稱為怪物天才的前職檢察官、現為建築主的金正浩（李昇基 飾），與17年知己的四次元律師金宥利（李世榮 飾），在法律事務所兼咖啡廳的「Law Cafe」裡，展開一場心動指數最高的法律界羅曼史。
▲姜河那：《謝幕》
與高斗心、河智苑、成東鎰、權相佑等人合作。描述從北韓來的奶奶，因時日無多而希望實現人生的最後願望，一位男子扮演她歸順的孫子，以及與這齣劇交織的人們所共同訴說的故事。
▲都敬秀（EXO D.O.）：《真劍勝負》
與李世熙等人合作，退伍後回歸小螢幕的作品！描述一位總是給人吊兒郎噹感覺的檢察官陳正（都敬秀 飾），實際上他將與富人及權力所形成的惡勢力展開對決，剷除活在特權中並從中牟利者的故事。
▲金東旭：《偶然遇見的你》
與秦基周等人合作，繼《那個男人的記憶法》後再度飾演主播。描述回到過去尋找連續殺人案真相的男人，和為了阻止父母結婚而開始時空旅行的女人，兩人相遇後發現彼此的目標相互重合，領悟真相與目的的故事。
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