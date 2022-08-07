一直智商在線的主角、越看越無法自拔的Webtoon漫畫：《再婚皇后》、《全知讀者視角》、《和我老公結婚吧！》

只看《和我老公結婚吧！》的作品名，第一時間可能會很勸退…但看到女主一步、一步揭開「綠茶閨蜜」的真面目，有夠爽快！



▲《再婚皇后》：

國王「索本修」與皇后「娜菲爾」原本為青梅竹馬，但索本修被奴隸出身的情婦迷昏頭、要求離婚。娜菲爾沒有選擇卑微爭寵，而是果斷同意並宣佈與鄰國國王「海因里」再婚。

先前早已傳出漫畫將翻拍成電視劇的消息，網友們也幫忙「選角」，不少粉絲希望看到李多熙與李棟旭分別飾演海因里和娜菲爾。值得注意的是，該部作品還加入「奇幻元素」，海因里並不是「普通人」，不曉得電視劇會如何改編或呈現呢！



▲《全知讀者視角》：

以一名叫做「金獨子」的韓國上班族視角展開故事（韓文「獨子」與「讀者」同音），他10年來都在讀一部幾乎沒人看的網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》。小說完結的同時，他所在的世界發生巨大變故，所有人都進入小說的世界、需要不斷完成各種任務才能生存，而金獨子是唯一知道這個世界結局的人。

與《再婚皇后》一樣，《全知讀者視角》也將真人化，不過是以電影的形式呈現。劇情引人入勝、重要角色一大把，更包含大量怪獸和遊戲技能等特效場面，如果真的能拍出來一定爽度破表。關於「靈魂人物」金獨子，小編個人私心希望是任時完或朴寶劍～



▲《和我老公結婚吧！》：

命運坎坷的「智媛」，在死前發現唯一的閨蜜與自己的老公不倫，甚至還一起殺了自己。沒想到，智媛奇蹟似地回到10年前。為了改變未來，智媛決定將自己爛透的命運轉移到綠茶閨蜜身上，代替自己和渣男老公結婚。

雖然「重生」的作品有不少，但看著智媛一步、一步縝密的計畫，並且幫助職場上的同事們，真的會讓人大呼「痛快」。也因為這再一次的人生，智媛決定變得更好、為自己而活，給了讀者不少反思和反省的空間。

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