「我們是永遠，We are one」女帝就是女帝！少女時代〈FOREVER 1〉MV破千萬觀看啦～

短褲那套真的很青春，MV就是回憶殺的感覺ＴＴ～永遠是少女時代

「韓流女帝」少女時代睽違5年回歸，在昨8月5日15週年之際公開了全新專輯《FOREVER 1》主打歌〈FOREVER 1〉，YouTube MV已在稍早港台時間約10點20分之際破千萬觀看。



少女時代上一次完整體回歸已是2017年發行的正規六輯《Holiday Night》，當時主打歌〈Holiday Night〉也選擇在8月5日公開，紀念十週年。〈Holiday Night〉MV在YouTube公開後約29小時破千萬觀看，打破〈I Got a Boy〉55小時破千萬的紀錄。

▼〈I Got a Boy〉



▼〈Holiday Night〉



〈FOREVER 1〉以約29小時20分的時間，相距不遠的短時間內再創MV千萬觀看紀錄，顯見「女帝」魅力依舊驚人。〈FOREVER 1〉無論歌曲本身或是MV，都讓粉絲聽了看了相當感動，不僅歌詞「我們是永遠，We are one」歌詞朗朗上口，表達出了少女時代與粉絲SONE的連結，MV也讓粉絲不斷從中「尋找回憶」，從少時的服裝、MV情節回憶15年來的點點滴滴。〈FOREVER 1〉Bridge音樂還被發現出自出道曲〈再次重逢的世界〉，彩蛋讓粉絲驚喜不已。

▼〈FOREVER 1〉繼續聽起來♥（Bridge〈再次重逢的世界〉音樂大約在2:19）



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