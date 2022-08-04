超大咖歌手們接力OST合輯，趕緊用力收藏！整整50首熱門韓劇主題曲勾起你曾經追劇的美好回憶～

身為韓劇迷絕對不能錯過的文章，請留言選出你最愛的三首歌！並用力分享出去～。（M編的3首愛歌《擁抱太陽的月亮》Lyn的〈時間倒流〉、《德魯納酒店》Punch的〈Done for me〉、3.《又，吳海英》鄭承煥的〈如果是你〉）

愛看韓劇的你擁有多少年資呢？也許有些韓劇你沒看過，但肯定聽過他的OST主題曲，這部影片是否能更勾起你滿滿的回憶呢？

Dingo music 頻道推出了《Killing Voice》的專屬合輯，整整1個小時又9分36秒的滿滿歌曲，精選多部韓劇的招牌歌曲，你或許很熟這首歌卻不知道原唱長怎樣？一起點開影片解開迷惑吧！

▼《Killing Voice》50首精選，下方會標註「韓劇」、「歌手」和「歌名&時間表單」給大家參考喔。



（下方時間線，可直接點進youtube簡介，點選更為快速方便喔！）

《孤單又燦爛的神—鬼怪》

1．Punch (with EXO燦烈)〈Stay With Me〉00:00

2．Sam Kim〈Who Are You〉00:38

3．Ailee〈如初雪般走向你〉02:06

《特務情人IRIS》

4．白智榮〈勿忘我〉04:01

《秘密花園》

5．白智榮〈那個女人〉06:54

6．成始璄〈你是我的春天〉09:22

7．Lyn〈My Destiny〉11:05



《擁抱太陽的月亮》

8．Lyn〈時光倒流〉13:06

《快刀洪吉童》

9．太妍〈如果〉15:15



《善良的男人》

10．金俊秀〈愛情就像雪花〉16:37



《菊花香》

11．成始璄〈熙渽〉17:50



《請回答1988》

12．金必〈青春〉18:28



《要先接吻嗎？》

13．Paul Kim〈每天，每個瞬間〉19:47



《德魯納酒店》

14．Paul Kim〈再見〉21:00

15．Ben〈你能聽見我的聲音嗎〉22:21

16．梁多一〈只有你 只有你 只有你〉23:45

17．Punch〈Done for me〉25:06

18．Gummy〈請記住與我共度的每天和當下〉25:51



《那年冬天風在吹》

19．Gummy〈雪花〉27:24



《太陽的後裔》

20．Gummy〈You Are My Everything〉28:52

21．Punch (with EXO Chen)〈Everytime〉30:25



《最佳愛情》

22．IU〈牽起我的手〉30:49



《君主－假面的主人》

23．臉紅的思春期〈從一開始的你跟我〉31:46



《三流之路》

24．Kassy〈早安〉33:16

《海岸村恰恰恰》

25．Kassy〈某個陽光明媚的一天〉34:37



《高校處世王》

26．鄭仁〈繼續生活的話〉36:02



《月之戀人－步步驚心：麗》

27．Punch (with Loco)〈Say Yes〉37:28

28．白娥娟〈像愛情又不像愛情〉38:57



《戀愛播放列表》

29．Paul Kim〈Hey〉40:04

30．10cm〈Perfect〉41:07



《YELLOW》

31．MeloMance〈Deepen〉42:48



《柔美的細胞小將》

32．MeloMance〈我們的故事〉44:29



《社內相親》

33．MeloMance〈看來這就是愛情〉45:01



《陽光先生》

34．MeloMance〈Good Day〉45:34

35．黃致列〈怎麼能忘記〉46:17



《雲畫的月光》

36．黃致列〈想念，想念〉48:09

37．Gummy〈雲畫的月光〉49:22



《又，吳海英》

38．鄭承煥〈如果是你〉50:44

39．Ben〈像夢一樣〉52:17



《今生是第一次》

40．Ben〈無法離去〉53:27



《機智醫生生活》

41．圭賢〈不華麗的告白〉54:49

42．權珍雅〈Lonely Night〉57:00



《浪漫的體質》

43．權珍雅〈安慰〉58:14



《LIFE》

44．鄭承煥〈我過得很好〉01:00:01



《我的大叔》

45．鄭承煥〈普通的一天〉01:01:05



《請輸入檢索詞WWW》

46．Sam Kim〈香氣〉01:02:56



《你喜歡布拉姆斯嗎？》

47．Punch (with Heize)〈像夜空中的那顆星一樣〉01:04:34



《山茶花開時》

48．Punch〈像電影裡出場的主人公一樣〉01:05:48



《軍檢察官多伯曼》

49．河鉉雨〈Doberman〉01:07:11



《梨泰院Class》

50．河鉉雨〈石頭〉01:08:20

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