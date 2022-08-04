《獵首密令》試映會上意外的人脈！鄭雨盛大讚BTS 「JIN會長」：「愛撒嬌＋口才好」得人緣

日前由演員李政宰自編自導自演，並受邀本屆坎城影展的作品《獵首密令》在首爾舉辦VIP試映會，當日眾星雲集，而許多人注意到的是BTS防彈少年團的JIN也出席了當天活動，原來JIN與鄭雨盛是「互稱會長」的關係？

由李政宰導演的出道電影《獵首密令》找來了最好的拍檔鄭雨盛主演，而前的VIP試映會上也請來許多貴賓，包含了劉在錫、李炳憲、鄭好妍、高素榮等前來為此作品應援，其中最受矚目的是BTS防彈少年團的JIN。事後鄭雨盛則是在訪談中被問到了他與當日出席的JIN令人意外的交情。



鄭雨盛也提到，不久前在一次偶然的機會中認識了JIN，兩人還開玩笑的總以「JIN會長」「鄭會長」相稱，鄭雨盛就邀請JIN，如果時間允許的話來看看這部作品吧！而「JIN會長」則表示「那是一定要的啊〜」並且後來還表示電影很好看，JIN還期許自己，如果以後他能夠朝戲劇發展的話，一定要跟「鄭會長」同框演出。



鄭雨盛在言談中表露出相當喜愛JIN的感覺，還表示JIN非常會撒嬌，口才應該是繼演員朱智勛之後最棒的一位，他認為JIN與朱智勛應該找時間好好認識聊一聊才對。



《獵首密令》是一部諜報動作電影，劇情描述在安全企劃部組織中，想揪出內鬼因此互相懷疑的要員朴平浩（李政宰飾）與金正道（鄭雨盛飾），兩人將如何以各自的方式找出間諜？台灣將於8月26日正式上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞