8月5日《救命卡特》周元增肌7公斤！全部動作戲親身上陣不用替身！

由周元所帶來的華麗動作戲碼《救命卡特》將在8月5日公開，他將飾演一位完全失憶的男子，卻必須立即投入眼前的任務，在指定時間內完成，緊張又刺激的劇情將帶給觀眾們全新體驗，為此作品增重了七公斤的周元也親自完成所有危險動作鏡頭！

《救命卡特》是由《我是殺人犯》《惡女》等以動作片作品著稱的動作大師導演鄭炳吉的新作，再度升級的規模以及突破人類界限的極限打鬥，也充滿了東洋味色彩，即將呈現在全世界觀眾面前。而主角周元在本片中的變身也令人期待，在長達三四個月的準備時間，周元除了進行許多高強度的訓練以外，也特別增重了七公斤，變身為人間兵器。劇中的他除了基本近身打鬥以外，還有摩托車飛車場面與高空動作戲碼，是全新的嘗試。

睽違七年再度挑戰電影大螢幕，周元坦言自己有些貪心，想要表達出更多的自己。從外型開始，是自己有史以來頭髮最短的一部作品造型，也因為有裸露上半身的戲碼，周元對於身材的打造也相當費心，就像自己完全投入變身成卡特，因此他也說到，每當下戲時他要從卡特又回到周元的時候，其實反而很辛苦很困難。



周元說自己在拍攝期間中，每天一到現場就想著「今天又要跟多少人打架了呢？」，每天經歷高強度的動作戲拍攝，也越來越清楚拍攝的手法，也把動作戲都背誦下來了，他表示學到了很多新知，也是非常難得的一部作品。若硬要選出難忘的動作場面，周元透露是「澡堂打鬥」以及「飛車追逐」這些場面，播出時大家可以多多留意。

導演則是表示想要顛覆周元以往給人的花美男帥氣形象，而呈現出男子漢的MAN，從周元的外表就開始改變成導演想要的「卡特」，甚至導演還透露，電影海報與劇照釋出時，就連原本認識周元的人都認不出來是他。導演特別提出周元有一雙憂鬱的雙眼，這是非常符合角色卡特所需要的特色，他也稱讚周元是他所見過的演員中，動作戲最棒的一位。很多看過電影的人會覺得某些鏡頭應該是替身演員完成的，不過周元說，幾乎沒有用到替身演員，幾乎所有動作戲碼都親自消化，相當敬業。

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