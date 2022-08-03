8月5日《救命卡特》周元增肌7公斤！全部动作戏亲身上阵不用替身！

由周元所带来的华丽动作戏码《救命卡特》将在8月5日公开，他将饰演一位完全失忆的男子，却必须立即投入眼前的任务，在指定时间内完成，紧张又刺激的剧情将带给观众们全新体验，为此作品增重了七公斤的周元也亲自完成所有危险动作镜头！

《救命卡特》是由《我是杀人犯》《恶女》等以动作片作品著称的动作大师导演郑炳吉的新作，再度升级的规模以及突破人类界限的极限打斗，也充满了东洋味色彩，即将呈现在全世界观众面前。而主角周元在本片中的变身也令人期待，在长达三四个月的准备时间，周元除了进行许多高强度的训练以外，也特别增重了七公斤，变身为人间兵器。剧中的他除了基本近身打斗以外，还有摩托车飞车场面与高空动作戏码，是全新的尝试。

睽违七年再度挑战电影大萤幕，周元坦言自己有些贪心，想要表达出更多的自己。从外型开始，是自己有史以来头发最短的一部作品造型，也因为有裸露上半身的戏码，周元对於身材的打造也相当费心，就像自己完全投入变身成卡特，因此他也说到，每当下戏时他要从卡特又回到周元的时候，其实反而很辛苦很困难。



周元说自己在拍摄期间中，每天一到现场就想著「今天又要跟多少人打架了呢？」，每天经历高强度的动作戏拍摄，也越来越清楚拍摄的手法，也把动作戏都背诵下来了，他表示学到了很多新知，也是非常难得的一部作品。若硬要选出难忘的动作场面，周元透露是「澡堂打斗」以及「飞车追逐」这些场面，播出时大家可以多多留意。

导演则是表示想要颠覆周元以往给人的花美男帅气形象，而呈现出男子汉的MAN，从周元的外表就开始改变成导演想要的「卡特」，甚至导演还透露，电影海报与剧照释出时，就连原本认识周元的人都认不出来是他。导演特别提出周元有一双忧郁的双眼，这是非常符合角色卡特所需要的特色，他也称赞周元是他所见过的演员中，动作戏最棒的一位。很多看过电影的人会觉得某些镜头应该是替身演员完成的，不过周元说，几乎没有用到替身演员，几乎所有动作戏码都亲自消化，相当敬业。

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