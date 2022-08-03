《非常律師禹英禑》新劇照透露上班路驚喜約會，辦公室戀情正式開始啦！

ENA水木劇《非常律師禹英禑》今晚即將公開第11集，提前公開的劇照中英禑和濬浩清晨在公司大廳見面，氣氛讓人好心動！英禑和格拉米指導朋友談戀愛也超搞笑XD

上集中，英禑意識到身障者和普通人談戀愛並不是只要有喜歡的心意就足夠，對戀情產生猶豫，但濬浩已決定衝破現實的阻礙：「就算別人說不是，只要我說是愛情，那就是愛情。」 讓英禑鼓起勇氣走向前，主動嘗試了人生中第一次kiss！



新公開的劇照裡，第一次談戀愛的英禑在公司大廳等濬浩上班，濬浩看到她後露出驚喜又開心的笑容。 預告裡英禑曾說：「這是我第一次一直想見一個人，感覺好奇怪。」 這愛情太甜啦！







隨後英禑又切換到認真工作的模式，帶著警戒心來到一間昏暗的賭場。 這次案件裡，委託人用賭博資金買樂透中了頭獎，因獎金分配產生糾紛。 委託人為了獲得對自己有利的結果不擇手段，但英禑對任何手段都不接受、十分堅持原則，形成極為鮮明的對比。







先公開影片裡，英禑和董格拉米一起指導居酒屋老闆談戀愛。 老闆上次講了一堆諧音冷笑話把秀妍嚇跑，英禑和格拉米分析一定是因為主題不對：和律師聊天就應該講跟法律相關的諧音梗。 老闆茅塞頓開，立即發揮出一個諧音梗，把英禑和格拉米逗得大笑不止。 這對閨蜜的戀愛商談看得人捏一把汗啊！超期待今晚的更新XD



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