這畫面太養眼！李洙赫曬與李聖經的合照，網友：「想看帥哥美女合作一部劇」

2日下午，韓國 Chanel 舉行 CHANEL Beauty's N°1 DE CHANEL GARDEN 快閃店活動，許多藝人都出席活動。

像是朴敘俊、李聖經、李洙赫、朴敘俊、羅人友、TWICE 彩瑛、宇宙少女苞娜、新女團 NewJeans 等。



當天，李洙赫也在 IG 曬出與 GD、李聖經的合照，大家都知道他和 GD 是多年的至親，和李聖經則都是模特兒出道再往演員活動，而李聖經也上傳兩人出席活動的合照。YG「師兄妹」合照一公開也吸引大家視線。不少網友更敲碗：「想看帥哥美女合作一部劇」、「兩位同框真的好養眼」、「滿滿的大長腿」、「氣場好強大」、「夢幻組合」等等。



李聖經日前結束《流星》拍攝，接下來確定和金英光、盛駿合作新劇《說是愛情》。她將在劇中飾演「申宇宙」一角，她要向影響自己家庭甚至是整個人生的韓東鎮（金英光 飾）報復，但在逐漸了解韓東鎮之後卻下不了手，反而對他出現了不同的情感而陷入混亂。



而李洙赫在5月終映的《還有明天》中飾演「走馬燈」的引渡管理組組長「朴中佶」一角，雖然戲份不算多，但每次出場都氣場十足，非常有存在感！也期待他的下一部作品啊～



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