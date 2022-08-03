少女時代玩「寂靜中的吶喊」秀英暴露了想當「C位」的心！憤怒的表情還與鄭敬淏超同步 XD

2日播出的《少時貪探》中，少女時代展現多樣的主題，從練習生時期開始結緣的宿舍阿姨，尋找她做的金槍魚紫菜飯捲開始、猜室友煮的拉麵、以廣播節目主題介紹粉絲們的故事和遊戲等，整集都超級爆笑！

之後，有位粉絲提到「我特別喜歡姊姊們在綜藝裡的樣子，我本來就很喜歡綜藝節目，不久前看到『寂靜中的吶喊』這個遊戲，我非常想看姊姊們玩。」於是...成員們馬上進行遊戲！



秀英和潤娥同一組，耳機播放的是高考禁曲 SHINee 的《LUCIFER》，兩人聽到歌曲就跳了起來（笑）！一開始由潤娥說明、秀英負責答題，當中有個題目是「4K直拍」，潤娥一直說著畫質拍得很好的，秀英則一直聽成「畫知粉好、喜歡、不喜歡」。



潤娥又改說：「妳不是說想試試...」秀英馬上說：「Center？我想當 Center。」其他成員聽到大爆笑，孝淵：「原來秀英想要當 Center！」換成「雪濃湯」的題目，潤娥說明到要抓狂，秀英一直聽不懂大喊：「SHINee 安靜一點啊！」還把蘿蔔泡菜（깍두기）聽成了權俞利（권유리）。



之後秀英說明，題目是晨曦（潤娥在《你是我的命運》的角色名），秀英一看到就大喊：「너（你）！너！너！너는 내 운명（你是我的命運）！」最後潤娥也成功答題。再來題目是「Center」，秀英又開始喊著：「너！너！」這個讓人想起鄭敬淏玩「寂靜中的吶喊」時，也是一直喊著 너 XD



這一段真的超級爆笑，如果還沒看節目的朋友趕快去看！另外，少女時代確定在8月8日以第七張正規專輯《FOREVER 1》回歸，而這也是她們時隔五年的回歸，同時也紀念出道十五週年。



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