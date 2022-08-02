《黑話律師》暗黑４大看點：李鍾碩「狼狽入獄」黑化燃燒生存本能！「嗆辣嬌妻」潤娥為救夫挖掘真相！

各位朋友，李鍾碩真的帥回來了！與潤娥搭擋主演Disney+韓劇《黑話律師》，開播兩集就獲得一面倒的好評，不只是男女主角CP感爆棚，完全無法預料、不按牌理出牌的劇情，完全讓人欲罷不能，只能說李鍾碩真的太會挑劇本，潤娥又美又颯，連配角都是神仙！《黑話律師》開播，討論度最高的看點帶大家一次了解。 注意！這裡是防雷線！





1.第一集甜度超標！李鍾碩、潤娥的婚後甜蜜生活

李鍾碩和潤娥「高顏值」夫妻檔，開播就被觀眾稱讚非常有CP感，兩人上演新婚3年的甜蜜同居生活，小倆口打打鬧鬧，真實又有趣。李鍾碩是十足的「妻管嚴」，和岳父同住，只要嗆辣的潤娥一開口，兩位男人連呼吸都小心翼翼，連父親都怕女兒、總是幫女婿講話，也難怪潤娥會說：「以為自己是和公公同住了。」



2.劇情緊湊超展開！Big Mouth變成Big Mouse！

李鍾碩在《黑話律師》飾演勝率10%的三流律師朴昌浩，潤娥飾演守護著朴昌浩的高薇瑚，職業為護理師。原本兩人過著為錢煩惱的平凡生活，沒想到有一天朴昌浩卻被匿名爆料為天才騙子「Big Mouse」，在辦公室被查出改造槍枝、大量毒品以及黃金，加上血液中的毒品陽性反應，讓他吃上牢飯，開始了一段艱難的監獄行。



3.李鍾碩表現太精采！西裝帥、動作戲也不馬虎

李鍾碩的律師西裝造型，雖然樣式簡單卻被許多網友大讚：「天生衣架子」、「二碩帥回來」等。被誤以為是「Big Mouse」後，李鍾碩在監獄中成為大家注目的焦點，大哥找碴，大家都等著看好戲，生不如死的他四處找變態殺人犯的麻煩，希望死後一了百了，但天生長壽命（？）卻讓他意外變成監獄中的老大⋯⋯真沒看過這樣有點喜感、又有點變態、又很帥氣的鍾碩啊！







4.從主演到配角都是神演技！潤娥、楊慶元、金柱憲超亮眼

潤娥擔任女主角高薇瑚化身「嗆辣人妻」，展現驚人的顏值與演技，美貌總是讓人看出神，即使穿著簡單休閒的家居服也是自體發光，全力支持老公朴昌浩的模樣非常帥氣！楊慶元眼神變化全是戲，演出了「孔之勳」角色的壞痞精髓，光看他的表情就有種冷颼颼的瘋子感，讓人倒退三步。金柱憲飾演九川市長崔道河，看似面無表情冷靜的外表下藏著巨大野心，是個神秘的角色！配角們的精彩表現，更豐富《黑話律師》的完整度，劇情真的很刺激過癮，必須追！

Disney+獨家跟播《黑話律師》每週五、六晚上 10:30 上架新集數！

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今夏最夯《IN THE SOOP：友情旅行》和朴敘俊、BTS V一起享受旅行時光、tvN最新強檔懸疑劇《獵鑽緝兇》和池晟與徐智慧一起尋找兇器撕開真相、由李鍾碩＆潤娥主演的《黑話律師》以惡制惡為生存而戰！

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