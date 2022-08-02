DinDin拍節目拍到累，透露金鍾旼給予建言：「不要投注靈魂，像氣球一樣飄浮就好」

一聽就「很金鍾旼」XD 或許金鍾旼就像網友們所說的大智若愚啊！

活躍於各大綜藝節目包括《兩天一夜4》《我家的熊孩子》的Rapper DinDin，上月27日來到《Radio Star》作客，透露雖然很累，但從金鍾旼身上學到怎麼放鬆。

DinDin表示金鍾旼在《兩天一夜》裡就是精神支柱，娓娓道來某天拍其他節目遇到他，並模仿他的語氣還原現場。DinDin看見從保母車下來的金鍾旼問：「哥，你怎麼來了？」金鍾旼回應：「不知道，就叫我下來啊！」後來《我家的熊孩子》又見面，兩個人重現一樣的對話：「哥，在幹嘛？」「就叫我下來啊！」全場聽了哄堂大笑，俞世潤笑說：「就像人力派遣一樣，到了指定地點就下車啊！」



DinDin後來認真問金鍾旼是如何在這樣辛苦的環境生存的，金鍾旼吐出了箴言般的字句奉勸：「都不要投注靈魂，投入50%就好，不要生氣也不要傷心，就像氦氣氣球一樣飄浮就好，就算有風吹來也不要抵抗，就靜靜的隨風飄動就好。」



「還有，不要記住任何事，從這裡（拍攝現場）坐上車子（離開）的那一瞬間就要忘掉一切。」DinDin更舉例他們某次連續在不同節目但同個地點見面，金鍾旼看到風景喊著好漂亮， DinDin隨即吐槽他：「這裡才剛來過。」然後金鍾旼就露出招牌的驚訝神情與語氣。



在DinDin來到《Radio Star》的前幾週（6日），金鍾旼正好也到《Radio Star》提及《兩天一夜》。金鍾旼坦言拍《兩天一夜》很累，有一次因為暈船忍到了極限，但還是無法開口向製作組要求改變。安英美問：「站在弟弟們（指《兩天一夜》成員）的立場，應該很希望哥哥出面吧！」結果金鍾旼說：「如果你們開口，我會站在你們那邊！」



此片段大概應證了DinDin所說的金鍾旼生存之道，即隨遇而安啊～XD 從大部分金鍾旼出演的節目中，觀眾們也能看出金鍾旼或許不是「傻」而是「大智若愚」，樂天的態度一向很受觀眾喜愛。

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