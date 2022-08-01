「強勢女演員」陳瑞妍2018年以《信徒》大放異彩抱5獎座，為了走紅毯領獎花40天瘦28公斤

想不到陳瑞妍拿獎的背後有這段辛苦過程！

曾演出電影《信徒》（韓版《毒戰》）、電視劇《如實陳述》與《One the Woman》的「強勢女演員」陳瑞妍，在昨日播出的《我家的熊孩子》透露自己「超狂」的瘦身過程，毅力相當驚人。

陳瑞妍2007年出道，直至2018年在電影《信徒》扮演要角「寶玲」一炮而紅，不僅角色形象深植人心，演技也受到多項演技獎肯定，包括大鐘獎女配角獎、青龍電影獎人氣獎、韓國電影製作人協會女配角獎、韓國最佳明星獎最佳配角獎、年度電影獎最佳女配角，多達5個獎座收入口袋。



陳瑞妍透露當年以《信徒》入圍多個電影獎，但因為自己即將臨盆，深怕自己穿不下禮服便無法到場，計畫在產後40天內減掉28公斤，擬定嚴格的菜單在產後調理院（月子中心）吃，最終如願參加青龍電影獎，瘦身成果觀眾都看得見。



▼青龍電影獎人氣獎頒獎影片，此為陳瑞妍產後四週參加的首個頒獎典禮，台上大談「孩子像誰」，但主持人柳演錫誤會陳瑞妍是生女兒，讓全場笑出來



▼陳瑞妍更早之前已在大鐘獎拿下女配角，不過正值生產前後沒能親自領獎



除了產身瘦身話題外，陳瑞妍也大方回答自己和丈夫結婚的過程，表示自己和丈夫交往3個月就火速結婚，「雖然處處不滿意，但覺得對方是自己的配偶」，也承認和丈夫結婚登記2年後才讓雙方父母知情，現場熊媽媽都相當驚訝，MC徐章勛甚至說：「這麼重要的事情怎麼在這裡說？」深怕陳瑞妍講了之後會鬧家庭革命XD



▼陳瑞妍來到《我家的熊孩子》相關片段



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