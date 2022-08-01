【分集劇情】《還魂》張煜進步神速遭質疑「斷根」，自證清白的方法讓人大呼心動！（ep.14）

tvN奇幻劇《還魂》講述大湖國術士們的愛情與成長故事，昨晚這集張煜和徐律的對打超精彩，無意間成為中年CP的神助攻也超搞笑XD

*以下內容包含第14集關鍵劇情！



張煜自證沒有「斷根」

張煜輸掉跟徐律的比試，但徐律沒有真的要奪走無德，只是做個樣子給大家看。 張煜在比試期間功力飛升、達到治水層級，松林術士間出現張煜拜師李先生斷根修煉的傳聞。 落壽對這些術士十分不屑，世子也給他們好好上了一課。



世子搞不懂陰陽玉在無德心中的地位，乾脆將它丟入水池。 落壽連夜撈出對玉、開心地跑去拿給張煜，卻看到他和贇鈺聊天，心生醋意。 張煜覺察到落壽的心意，藉口要證明他沒有跟李先生「斷根」，抱住無德就吻了下去！



無德的往事

朴進派人調查無德的背景，落壽驚恐地以為自己的身份要被揭穿。 不過聰慧的張煜早有安排：他買通了掮客和取仙樓的珠月，對朴進說無德是為了避免被賣掉而假裝眼盲，在故鄉只是孝敬奶奶的平凡孫女。

掮客說起無德從前就十分機敏、不像眼盲的人，提醒她小心昭泥。 此刻昭泥正在一步步「變」成假的陳復妍，但落壽並不認識她，該如何小心呢？ 落壽想詢問掮客更多關於無德的事情，不料到達客棧時掮客已被王妃派人殺死，這時朴進竟出現在身後，以為她是兇手。



張煜助推中年CP

朴進擔心李先生已經把張煜的帝王星身份告訴他，張煜卻完全會錯意，以為李先生是為了向金道主示好才幫他。 朴進虛驚一場，還要被張煜催促趕快挽回金道主，真是有苦說不出XD



不過，李先生雖然和金道主相處愉快，但聊天時發現她心裡惦記的人是朴進，令人好奇他會作何選擇。



李先生入宮分辨還魂人

李先生帶著三位術士張煜、徐律、當具進宮拜見王室，稱自己就是還魂人，並且能夠分辨還魂人。 三位術士當即傻眼，身為還魂人的王妃更大驚失色！（結尾斷在這裡是要人如何等到週六啦~！）



下集預告裡，李先生放出鬼狗識別藏在宮中的還魂人。 裝盲的昭泥在落壽面前走過，張煜很擔心落壽被她暗中傷害。 朴進認為無德藏著不可告人的秘密，說只有張強親自出現才行，這時一個披著斗篷的神秘身影出現。 落壽認為自己絕不能離開少爺身邊，張煜也霸氣放話：「妳就繼續拼了命地喜歡我吧。」



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