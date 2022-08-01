「强势女演员」陈瑞妍2018年以《信徒》大放异彩抱5奖座，为了走红毯领奖花40天瘦28公斤

想不到陈瑞妍拿奖的背后有这段辛苦过程！

曾演出电影《信徒》（韩版《毒战》）、电视剧《如实陈述》与《One the Woman》的「强势女演员」陈瑞妍，在昨日播出的《我家的熊孩子》透露自己「超狂」的瘦身过程，毅力相当惊人。

陈瑞妍2007年出道，直至2018年在电影《信徒》扮演要角「宝玲」一炮而红，不仅角色形象深植人心，演技也受到多项演技奖肯定，包括大钟奖女配角奖、青龙电影奖人气奖、韩国电影制作人协会女配角奖、韩国最佳明星奖最佳配角奖、年度电影奖最佳女配角，多达5个奖座收入口袋。



陈瑞妍透露当年以《信徒》入围多个电影奖，但因为自己即将临盆，深怕自己穿不下礼服便无法到场，计画在产后40天内减掉28公斤，拟定严格的菜单在产后调理院（月子中心）吃，最终如愿参加青龙电影奖，瘦身成果观众都看得见。



▼青龙电影奖人气奖颁奖影片，此为陈瑞妍产后四周参加的首个颁奖典礼，台上大谈「孩子像谁」，但主持人柳演锡误会陈瑞妍是生女儿，让全场笑出来



▼陈瑞妍更早之前已在大钟奖拿下女配角，不过正值生产前后没能亲自领奖



除了产身瘦身话题外，陈瑞妍也大方回答自己和丈夫结婚的过程，表示自己和丈夫交往3个月就火速结婚，「虽然处处不满意，但觉得对方是自己的配偶」，也承认和丈夫结婚登记2年后才让双方父母知情，现场熊妈妈都相当惊讶，MC徐章勋甚至说：「这么重要的事情怎么在这里说？」深怕陈瑞妍讲了之后会闹家庭革命XD



▼陈瑞妍来到《我家的熊孩子》相关片段



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