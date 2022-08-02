加害者變受害者？疑似金佳覽返回校園生活後被罵，課桌上被寫滿辱罵詞彙

加害者變受害者？疑似金佳覽返回校園生活後被罵，課桌上被寫滿辱罵詞彙

明星   2022年8月2日   星期二08:00   Tracy  

（封面圖源：HYBE娛樂）

LE SSERAFIM前成員金佳覽近況引發熱議。

隨著金佳覽從LE SSERAFIM退隊，她曾經參與校園霸凌的黑歷史也因她的退隊，熱度逐漸退散。

然而，日前一篇名為「金佳覽近況」的帖子在韓網各大交流網站傳開，原因是一張寫著「金佳覽」名字的桌子上被寫滿了辱駡詞語。網友稱這是金佳覽現在使用的桌子，她因為校園暴力醜聞而退出團隊後重返學校，沒想到這次她自己成為了同學們霸凌的對象。不過目前還沒有確認該照片的真偽。若照片中的情況屬實，就意味著金佳覽現在可能正在遭受語言暴力或「孤立」等校園暴力情況。

此前，金佳覽在出道前、後就爆出大量黑歷史，其中一項就是曾參與校園暴力，最終HYBE娛樂在7月宣佈與她解約，LE SSERAFIM今後將作為五人組合進行活動。
（圖源：HYBE娛樂）

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