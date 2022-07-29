《緊急迫降》李炳憲自曝與片中角色相似患有恐慌障礙！25歲飛機上發病後隨身攜帶救急藥品

影帝級演員李炳憲即將推出最新大型災難電影《緊急迫降》，在片中他飾演一位患有機艙恐懼症，但為了生病的女兒仍硬著頭皮搭上飛機的乘客在赫，而他在日前訪談中也提到自己在現實中的確也患有恐慌障礙，更曾在機上發作，導致他目前隨身攜帶著救急藥物。

李炳憲曾在線上訪談中，提到了自己本次在電影《緊急迫降》中飾演的角色，因過往的創傷而患有恐慌障礙，而這樣的症狀在密閉的飛機機艙中可能更加惡化。他更坦言自己其實也與角色相同，現實生活中的他也患有恐慌障礙。他提到有時會根據所處的狀況而出現一些症狀，類似過度換氣等等，因為不知道何時會有症狀，所以他也都隨身帶著緊急藥物。



李炳憲提到25歲的那年第一次發作的經驗，當時他搭上前往美國的飛機，但在飛機上卻出現了呼吸困難、胸悶等症狀，甚至形容自己在那瞬間感覺快要死掉了，飛機上還廣播「如果乘客中有醫師請來幫忙」，他自己也痛苦到希望飛機可以馬上著陸。雖然現在可以笑著說起這件事情，但當時的痛苦經歷讓他至今難以忘記。



電影《緊急迫降》中的在赫也因為患有恐慌障礙，而讓他在飛機上遭遇一些狀況時，會比其他乘客更快速反應，更加敏感而顯得驚慌失措。他認為這個角色是所有人當中最平凡的一個，也代表著普通的乘客表現。而曾有親身經歷的李炳憲，也為本次該如何表現這樣的角色與導演進行多次的討論，相信他現身說法更加有說服力。《緊急迫降》將於8月12日在台上映。



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