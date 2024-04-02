這對影帝影后竟沒合作過！孫藝真產後首部作品有望和李炳憲搭檔，導演還是朴贊郁

今（2）有媒體取得消息，兩名頂級演員李炳憲與孫藝真將合作名導朴贊郁新作。

根據‎《每日體育》報導‎，李炳憲和孫藝真最近收到了朴贊郁導演新作邀約後決定接演。是李炳憲時隔20年再次與朴贊郁合作，兩人2000年曾合作過《共同警戒區JSA》（JSA安全地帶），2004年又合作《三更2》，而孫藝真是首次和朴贊郁合作。

除了首次和朴贊郁合作，這也是孫藝真首次和李炳憲攜手，是孫藝真與玄彬婚後且誕下一子後的復出之作（上一次出演作品已是2022年3月終映的電視劇《三十九》），是繼《極智對決》後時隔6年再拍電影。

李炳憲可以說是拿獎拿到手軟的影帝，孫藝真也曾獲封影后，朴贊郁更是響譽國際的大導演，三人組合已廣受大眾期待，相信絕對是傳奇之作。

▼李炳憲，以《雙面君主》（光海，成為王的男人）、《看見惡魔》、《南山的部長們》等作品數度封帝甚至橫掃各大獎項



▼孫藝真曾以《末代公主》封后



▼朴贊郁，導過《原罪犯》、《下女的誘惑》、《分手的決心》等名作。



消息傳開後，李炳憲透過經紀公司回應「積極討論中」，按韓國演藝圈慣例八九不離十，孫藝真方面則較保守僅證實收到邀約。

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