《紧急迫降》李炳宪自曝与片中角色相似患有恐慌障碍！25岁飞机上发病后随身携带救急药品

影帝级演员李炳宪即将推出最新大型灾难电影《紧急迫降》，在片中他饰演一位患有机舱恐惧症，但为了生病的女儿仍硬著头皮搭上飞机的乘客在赫，而他在日前访谈中也提到自己在现实中的确也患有恐慌障碍，更曾在机上发作，导致他目前随身携带著救急药物。

李炳宪曾在线上访谈中，提到了自己本次在电影《紧急迫降》中饰演的角色，因过往的创伤而患有恐慌障碍，而这样的症状在密闭的飞机机舱中可能更加恶化。他更坦言自己其实也与角色相同，现实生活中的他也患有恐慌障碍。他提到有时会根据所处的状况而出现一些症状，类似过度换气等等，因为不知道何时会有症状，所以他也都随身带著紧急药物。



李炳宪提到25岁的那年第一次发作的经验，当时他搭上前往美国的飞机，但在飞机上却出现了呼吸困难、胸闷等症状，甚至形容自己在那瞬间感觉快要死掉了，飞机上还广播「如果乘客中有医师请来帮忙」，他自己也痛苦到希望飞机可以马上著陆。虽然现在可以笑著说起这件事情，但当时的痛苦经历让他至今难以忘记。



电影《紧急迫降》中的在赫也因为患有恐慌障碍，而让他在飞机上遭遇一些状况时，会比其他乘客更快速反应，更加敏感而显得惊慌失措。他认为这个角色是所有人当中最平凡的一个，也代表著普通的乘客表现。而曾有亲身经历的李炳宪，也为本次该如何表现这样的角色与导演进行多次的讨论，相信他现身说法更加有说服力。《紧急迫降》将於8月12日在台上映。



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