想不到這對也有售後服務♥《流星》「經紀人CP」尹鐘焄&金允慧私下合照曝光！

好驚喜QQ 有機會的話再合作吧！！

題材包含演藝圈秘辛、藝人的戀愛，上月初完結的tvN金土劇《流星》，還有觀眾仍念念不忘嗎？

《流星》劇終，幾乎每個角色都找到了幸福，CP至少組成了4對。所有CP之中大概就屬金永大與李聖經組成的「孔星CP」最閃了，幕後花絮屢屢顯示兩人互動相當好，就連IG上發布終映感言也不避諱搭配合照，不仔細看文字還以為兩人戲外也宣布交往了。



而檯面上互動最少的可能是尹鐘焄與金允慧組成的「經紀人CP」了，雖然花絮中也能看見兩人互動佳，但金允慧IG多是個人私下照片，鮮少發布劇照。昨（28）日，金允慧突如其來在IG限時動態發布了和尹鐘焄、李秀賢導演三人親暱的拍貼照片，文字寫道：「喜歡的人們♥」



李秀賢導演隨後也轉發該限時動態：「想要變成年輕人的人們」，也另外發了一張尹鐘焄「幫忙」金允慧發限動的照片，寫「Insider體驗記」。



這幾則限時動態公開後，讓《流星》粉絲又驚又喜啊！有人喊可愛，也有人好奇三人是不是要合作新作品了，還是純粹私下聚會呢？

最後附上tvN官方剪輯「經紀人CP」甜蜜片段♥ 以及官方劇照複習複習～



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