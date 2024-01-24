熱門韓劇《魷魚遊戲2》確定在今年上線播出！李政宰、李炳憲、魏嘏雋、孔劉都回歸，還有新演員一次看

2024年又有一部值得期待的韓劇要登場了～，Netflix 熱門韓劇《魷魚遊戲2》大家也期待嗎？

Netflix 引爆全球熱潮的韓國影集《魷魚遊戲2》確定於今年上線播出，相信對熱愛第一季的劇迷們來說，是今天最棒的消息了。

根據美國娛樂媒體 Variety 最新報導指出，Netflix 宣佈《魷魚遊戲2》確定在今年上線，開啟一系列的「魷魚遊戲宇宙」，更期待再次創造歷史性的新紀錄。



由黃東赫導演執導和編劇的2021年《魷魚遊戲》造就了引爆全球的追劇熱潮，並獲得14項艾美獎提名，最終榮獲六項大獎，其中包括最佳導演和李政宰奪得最佳男主角，是韓劇向世界邁進的一大步和一項項輝煌的紀錄，此外，也在全球的各大頒獎典禮上獲獎無數。



此次第二季李政宰、李炳憲、魏嘏雋、特別出演的孔劉都會回歸，還有一批全新角色已公開，讓劇迷們期待感大幅上升！演員有任時完、姜河那、朴珪瑛、朴成焄、曹柔理、梁東根、姜愛心、李陣郁、崔勝鉉（T.O.P）、李大衛、盧載源、元志安等人將亮相其中。



▼2023年6月時的選角公告，就引發過熱烈討論：



▼導演在2022年9月公開過的小片段（送給劇迷的禮物）：





不只是電視劇的季度製作，「魷魚遊戲宇宙」甚至擴大到《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的實境秀，以及即將推出電玩遊戲，還有在各大國家城市設立體驗館等服務。

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