【分集劇情】《魔咒的戀人》瑟菲為保護守光努力修改未來，身份遭曝光竟帶來出乎意料的輿論反響！（ep.14）

《魔咒的戀人》講述順從不幸命運的人類男子與希望解除詛咒的幸運女神的故事，昨晚這集瑟菲絞盡腦汁幫守光排除危險，守光也堅定不移地陪在瑟菲身邊，真希望兩人有好的結局啊！

*以下內容包含第14集關鍵劇情！



瑟菲與守光互相守護

瑟菲預見的未來中，守光為了救她被宣東植一槍擊中後背。瑟菲對守光謊稱他會離開她，守光不信，仍堅定地陪在她身邊，讓瑟菲感動又難過。

為了避免守光發生悲劇，瑟菲從高大叔手中救下崔社長，讓崔社長帶著宣東植的罪證自首，想把宣東植父子全部送入警局。但宣東植逃過追捕、行蹤不明，令瑟菲十分擔憂。



民俊為家人而戰

民俊和守光和好，重新找回了舊日的友情。瑟菲給家人買禮物時包含了父親宣三重和哥哥宣民俊的份，讓民俊感受到來自妹妹、家人的溫暖。民俊決定代替父親為家人負責，把妹妹托付給好朋友守光，自己和章京結婚。



宣東植計劃失敗

宣東植從醫院找出曾經照顧瑟菲母女的閔老師，讓她向媒體曝光說金華集團非法囚禁巫女。瑟菲希望不再躲藏，民俊也同意正面突破：開記者會承認瑟菲的存在。

瑟菲逐漸招架不住記者們的尖銳提問，這時瑞東市場的商人們前來助陣，表示瑟菲是樂於助人、生活樸素的富三代，反而獲得民眾正面評價。



下集預告裡，民俊決定解散金華集團，以徹底解除這個家族的詛咒。美秀決定把僅存的一點力量用在自己和三重身上，瑟菲似乎有不好的預感，從夢中驚醒。宣東植自信地說瑟菲會自己來找他，下一集真的懸念滿滿啊！《魔咒的戀人》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由中華電信MOD與Hami Video獨家跟播。



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