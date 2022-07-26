WSG Wannabe首次音放舞台Ending妖精有內幕～尹恩惠暌違多年再上音放大落淚，鄭知蘇因亮片烏龍而哭

尹恩惠Ending妖精那麼漂亮～想不到下台就大哭TT

《玩什麼好呢》推出的女團WSG Wannabe中的Gaya-G在23日的音樂放送《Show! 音樂中心》拿下第一，當天播出的《玩什麼好呢》EP.147則帶觀眾一窺WSG Wannabe 16日首次登上音放的過程，觀眾這才知曉當天Ending妖精的「內幕」。

▼回顧WSG Wannabe 16日的《Show! 音樂中心》舞台







唱跳的OASISO採預錄方式上台表演，雖有三次錄製機會，但頻頻出狀況，包括沒走位、沒看鏡頭甚至掉麥克風。在第三次錄製以成功收場後，尹恩惠下台就大落淚，雖然她解釋自己是因太感動而哭，但也許包含著壓力。而節目組字幕打上「Baby V.O.X之後時隔10多年，從音樂節目舞台下來，心情越來越激動」，可能正說中了尹恩惠的心思，尹恩惠起初就是為了想再圓歌手夢而參加WSG Wannabe企劃的。若不是這段幕後花絮，觀眾也許不知道尹恩惠亮麗的舞台背後，是包含著許多情緒的。



三個小分隊中，若說最耀眼的Ending妖精是OASISO尹恩惠，那讓人覺得最想安慰的就是Gaya-G鄭知蘇了吧！鄭知蘇在舞台上就忍不住表情驟變，Ending的時候明顯嘴角下垂就要哭出來。烏龍的是，鄭知蘇說自己是看見李寶藍的亮片誤以為是眼淚，默默的開始哽咽，直到看見昭娟也想哭，才控制不住表情。



▼WSG Wannabe 16日音放舞台幕後花絮







看完幕後花絮，對於尹恩惠與OASISO，網友在影片下方留言：「舞臺結束後尹恩惠流下了眼淚真讓人哽咽，時隔幾年再次以歌手身分站在舞臺啊！」「每次看都覺得尹恩惠很好的穩住了重心，整體看起來非常穩、感覺很好。」也有許多網友稱讚Gaya-G副代表劉美珠做得很好，不吝嗇提點三個小隊的問題，尤其是對OASISO：「劉美珠太帥了，能給OASISO正確的反饋，OASISO也很帥氣，成員們太漂亮了♥」

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