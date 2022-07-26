WSG Wannabe首次音放舞台Ending妖精有内幕～尹恩惠暌违多年再上音放大落泪，郑知苏因亮片乌龙而哭

尹恩惠Ending妖精那么漂亮～想不到下台就大哭TT

《玩什么好呢》推出的女团WSG Wannabe中的Gaya-G在23日的音乐放送《Show! 音乐中心》拿下第一，当天播出的《玩什么好呢》EP.147则带观众一窥WSG Wannabe 16日首次登上音放的过程，观众这才知晓当天Ending妖精的「内幕」。

▼回顾WSG Wannabe 16日的《Show! 音乐中心》舞台







唱跳的OASISO采预录方式上台表演，虽有三次录制机会，但频频出状况，包括没走位、没看镜头甚至掉麦克风。在第三次录制以成功收场后，尹恩惠下台就大落泪，虽然她解释自己是因太感动而哭，但也许包含著压力。而节目组字幕打上「Baby V.O.X之后时隔10多年，从音乐节目舞台下来，心情越来越激动」，可能正说中了尹恩惠的心思，尹恩惠起初就是为了想再圆歌手梦而参加WSG Wannabe企划的。若不是这段幕后花絮，观众也许不知道尹恩惠亮丽的舞台背后，是包含著许多情绪的。



三个小分队中，若说最耀眼的Ending妖精是OASISO尹恩惠，那让人觉得最想安慰的就是Gaya-G郑知苏了吧！郑知苏在舞台上就忍不住表情骤变，Ending的时候明显嘴角下垂就要哭出来。乌龙的是，郑知苏说自己是看见李宝蓝的亮片误以为是眼泪，默默的开始哽咽，直到看见昭娟也想哭，才控制不住表情。



▼WSG Wannabe 16日音放舞台幕后花絮







看完幕后花絮，对於尹恩惠与OASISO，网友在影片下方留言：「舞台结束后尹恩惠流下了眼泪真让人哽咽，时隔几年再次以歌手身分站在舞台啊！」「每次看都觉得尹恩惠很好的稳住了重心，整体看起来非常稳、感觉很好。」也有许多网友称赞Gaya-G副代表刘美珠做得很好，不吝啬提点三个小队的问题，尤其是对OASISO：「刘美珠太帅了，能给OASISO正确的反馈，OASISO也很帅气，成员们太漂亮了♥」

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