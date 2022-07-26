將播出的劇集《今日的網漫》刻劃職場笑與淚：女主角因傷轉行與男主角攜手征服網漫界！

「God世正」新劇登場！被喻為下半年必煲之選、由金世正、崔丹尼爾與南潤壽主演的熱血漫改韓劇《今日的網漫》將於7月29日隆重首播，大家期待嗎？

翻拍自日本漫畫家松田奈緒子的療癒作品《重版出來》，韓劇《今日的網漫》由《聽見你的聲音》、《雖然30但仍17》趙秀沅導演和編劇趙藝朗、李在恩聯手打造，並以韓國競爭激烈的網路漫畫產業為背景，講述柔道選手出身的溫心（金世正飾）因傷放棄運動員生涯後，成功就職於網漫公司編輯部，並立志成為一位優秀編輯、開啟第二夢想的故事。



《重版出來》早於2016年改編成同名日劇，並由三度奪得「日本奧斯卡」最佳女配角的黑木華夥拍性格型男小田切讓主演，橫掃當年「日劇學院賞」多個獎項，難怪開拍韓版的消息傳出後，令漫畫粉絲期待不已；加上該劇由「漫改劇專業戶」金世正主演，讓劇集未開播便期待萬分！



透過人氣選秀節目《Produce 101》成功出道後，金世正在主持綜藝、音樂創作和影視作品方面都交出了漂亮的成績單，因而收獲「God世正」（意即表現全能）稱號；近年她接連主演多部話題漫改劇集，更以自然不造作的演技擄獲觀眾芳心，成為一眾年輕演員中的「收視保證」！



近日《今日的網漫》劇組公開了全新預告，只見劇中不乏「漫畫式」打鬥情節，亦有不少描繪職場生活的寫實元素，似是預告著換上亮麗短髮造型的世正將在同事們的支持和教導下，刻劃出一部笑中帶淚的職場成長記。



韓國首部網路漫畫職場劇集、Viu Original原創熱血漫改韓劇《今日的網漫》將於7月29日起逢星期五、六上架，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」緊貼進度！

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