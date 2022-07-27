《為何是吳秀才？》徐玄振暴瘦有原因：沒有刻意減肥，健康餐+熬夜就變這樣了

徐玄振公開暴瘦原因。

前段時間，浪漫喜劇女王徐玄振帶著新劇《為何是吳秀才？ 》回來了，但所有觀眾看到她全新的形象都忍不住想問一聲「怎麼瘦成這樣？ 」當時的電視劇發佈會上，睽違將近1年沒見的徐玄振雖然笑容依舊燦爛，身形卻肉眼可見的消瘦了一大圈，原本就瘦瘦的她四肢更加纖細，腰身細到仿佛快要斷了一般，臉蛋更是暴瘦到臉頰肉全部消失，另不少粉絲和觀眾都很擔心她的健康問題。



日前徐玄振接受了《allure Korea》的採訪，公開了《為何是吳秀才？ 》的幕後故事。 徐玄振的暴瘦也給拍攝帶來了困難，造型師一度吐槽她拍攝後期比前期瘦了很多，衣服尺寸全部都要修改。對比徐玄振過往的劇照，《為何是吳秀才？ 》裡的她確實瘦削了很多，徐玄振解釋稱：「並沒有刻意減肥，可能是因為劇情越往後感情戲越多，體力消耗也越來越多。 我胃不是很好，一直都在努力吃健康的食物，健康餐+經常熬夜，就一下子瘦了很多，都要哭死了。 」



《為何是吳秀才？ 》已於不久前完美收官，向來以搞笑、浪漫愛情劇作為代表作的徐玄振在本劇裡走起了虐戀路線，創造出了全新的人生角色，演技獲得觀眾們的好評。



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