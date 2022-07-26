《IN THE SOOP：友情旅行》不是一人一碗蕎麥涼麵，讓V超慌張！一人一隻雞组合出身面對的文化衝擊XD

《IN THE SOOP：友情旅行》是在 V 的突然提議下，就這樣展開4天3夜的旅行。

朴敘俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植到會議現場得知要拍節目都非常慌張 XD 不過慌張只是一時，大家都開心地提議想要在這期間做什麼事。



由於崔宇植、朴炯植還有行程，所以由朴敘俊、Peakboy 和 V 先出發，再抵達住宿之前，三人先吃了午餐。V：「這裡的招牌是馬鈴薯煎餅和白切肉。」朴敘俊：「要不要點一碗蕎麥涼麵就好？」V 一聽到也很驚訝：「什麼？」朴敘俊繼續說要點的菜，V 又說：「麵比想像中還要小碗耶！」朴敘俊：「如果不夠再加點。」V：「那我們點兩碗蕎麥涼麵吧！」



「不是一人一碗蕎麥涼麵」也在韓網引發熱烈討論，網友：「語氣太可愛了」、「一人一隻雞的组合出身人士，面對的文化衝擊」、「泰亨慌張的樣子太搞笑了」、「對防彈少年團來說，這是不可能發生的事，V 在那邊看起來是個能吃的大胃王」、「演員們一般都少食嗎？看到朴敘俊吃的嚇下了一跳」、「不愧是碳水化合物少年團的反應」、「白切肉和馬鈴薯煎餅不算是小菜嗎」、「防彈少年團的標準，那是超節食」等等。



在下集預告中，崔宇植、朴炯植也終於抵達，將展現5位完全體成員更加強烈的默契。



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