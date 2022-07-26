[分集劇情]《醫法刑事》所有人都靠蘇志燮來救！申成祿復仇成功卻也付出代價！（EP15－16完）

[有雷]《醫法刑事》劇情越到後期越精彩，收視率也同樣節節上升至上週圓滿收尾。身兼醫師與律師的蘇志燮發現了申成祿誓言對院長進行最殘忍的復仇真相，五年前的事件真相全曝光，前女友卻在此時無預警暈倒在法庭！申成祿也遭刺傷倒地〜全場都在呼喊「韓以翰」醫師啊！

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《醫法刑事》磐石醫院院長（李璟榮飾）在聽證會上失利，並因傷害影片公開而成現行犯被捕，即便如此他仍與律師想盡辦法要嫁禍給身邊的忠僕千室長，並要千室長處理掉所有知道五年前換心手術事件的人。韓以翰（蘇志燮飾）也得知院長的詭計而營救了差點被院長滅口的千室長，並且讓他站上法庭作證，使律師與院長百口莫辯。不過此時金錫瑛（林秀香飾）卻在法庭上暈倒，原來她與弟弟錫周患有同樣的心臟疾病，仍須等待移植。



傑登李（申成祿飾）的手下麥可從海外請來總公司老闆，想揭開傑登接受非法器官移植而讓他下台，但似乎也沒能起什麼作用。原來五年前傑登李原本就預計在磐石進行心臟移植，手術後也會給予醫院大力投資。但傑登臨時希望延後手術日期，原來他已尋獲唯一親人，也就是他久未謀面的親生母親，在手術前希望能見母親一面。



傑登服用藥物後開車離開磐石醫院，接到母親後在車上相認，卻突然胸口不適而發生嚴重車禍，不得不立刻接受心臟移植，傑登李也沒得選擇，事後他才發現全部都是具院長的算計，具院長必須為他進行手術而爭取投資，擔心他推遲移植時間而用此方式強迫他「被移植」，更造成他與母親才相認就天人永隔，這才是傑登誓言報復院長的真相。無辜的錫周也就此犧牲。



具院長在獄中還掛念著自己的兒子以及磐石醫院的未來，找來韓以翰並告訴他VIP磐石園中有關鍵影片證據，可佐證傑登李接受非法移植心臟的事實，透過此影片當然韓以翰也推敲出了當日的真相。但傑登李已經進入牢獄中買通獄醫，施打過量藥物讓院長瀕臨死亡，說出了這些真相。院長死後傑登李立即著林宥娜想潛逃出境，卻在機場遭到院長兒子刺傷心臟，追至現場的韓以翰立即施以急救並緊急進行手術。



最終傑登保住了小命，不過入監服刑在所難免，但對於救了他兩次的韓以翰心存感激，錫瑛也終於等到能夠移植的心臟，將迎向嶄新人生，韓以翰依舊堅持雙軌並行，身兼醫師與律師的他，將繼續用不同的方式救人。



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