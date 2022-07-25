《柔美的細胞小將2》細胞小將們的五大名場面！第二季令觀眾們印象深刻的登場劇情回顧～

大家印象最深刻的「細胞小將名場面」是哪一幕呢？歡迎留言分享！

TVING 熱門漫改劇《柔美的細胞小將2》在海外擁有相當高的人氣討論度，第二季也終於在上週五播出EP.14的大結局，最後一集更交代了滿滿的故事，一整季下來也有許多新角色登場，連同細胞小將們也出現了很多的變化。



除了柔美（金高銀 飾）的細胞小將們外，連同八筆（朴珍榮 飾）的熱情村莊，具雄（安普賢 飾）的回歸，以及安主編（全錫浩 飾）的成人細胞將們…，都讓第二季的劇情更加豐富。



接下來就分享一下第二季「五大細胞小將的名場面」吧！（因為提及細胞名場面的故事會談及第二季劇情，建議追完再來看這篇內容哦。）

1．柔美&八筆「舌頭細胞」的相遇：兩人確定戀愛關係後，在一次約會待在車上時，氣氛極佳的迎來交往後的初KISS，兩邊的舌頭細胞也因此相遇共舞。



2．「右手細胞」登陸H2行星：熱戀中的柔美&八筆迎來熱烈的擁吻和纏綿戲，八筆的身體也如同未知的領域，等待著柔美的細胞小將們探索，右手細胞肩負重任穿上宇航服，探索神秘的H2行星（八筆的臀部），插下旗幟的瞬間也成為了細胞村中歷史性的一刻。



3．憤怒魔化的「愛情細胞」爆走，柔美親臨細胞村安撫：在得知八筆因其他女人的告白而動搖時，「愛情細胞」隨後便憤怒爆走，甚至因此變成了怪物，為了平息怒火，柔美親自進入細胞村安撫眾人，「愛情細胞」也難過大哭。



4．成人化的安主編細胞登場，柔美的細胞也產生大變化：安主編的成人細胞將登場相信讓很多觀眾印象深刻，那股濃烈的魅力也是相當有趣的轉變，每當愛情降臨時的反應，外表與內心的衝突實在是太爆笑，也成為了第二季的一大看點。



此外，柔美的作家細胞成為了主細胞，華麗的城堡與服飾展現出地位的提升，連帶受到影響的還有口味變換的時尚細胞，愛情失意、事業成功後，吝嗇細胞變得更加大方還成為了一顆大樹，以及因為八筆稱讚柔美留長髮也好看，短髮細胞被關、長髮飄逸細胞受眾人吹捧…等等的大幅變化，都讓劇情變得更加豐富。



5．最後的在細胞村裡的年末頒獎典禮中，回顧幫助過柔美的人，兩位前男友（具雄&八筆）都得到了最優秀細胞賞：八筆一直鼓勵著柔美的寫作之路，柔美能成為作家的主要推手就是他，深信著她能成功；而具雄則是默默支持著柔美，每天早上登陸不同帳號為柔美留言加油，聽到柔美筆電掉了就立刻買了新的送她。



大家心目中第二季細胞小將的名場面有在其中嗎～？！

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