「花式滑冰女王」金妍兒官宣10月大婚，嫁小5歲聲樂家男友！

韓國花式滑冰女王金妍兒將於10月結婚。

金妍兒所屬經紀公司AT Sports官宣：「金妍兒將於10月下旬在首爾某地與歌唱家高祐琳（27歲）舉行婚禮。 兩人2018年的冰演活動中相識，Forestella作為邀請歌手亮相，他們目前已經穩定交往了3年。 金妍兒和高祐琳雙方都希望舉辦一場僅邀請親近的親朋好友的平凡婚禮，因此沒有告知具體的結婚日期和婚禮場所，將以非公開形式進行。 」

金妍兒是韓國花滑史上里程碑式的人物，是冬奧會、世錦賽、大獎賽總決賽、四大洲賽、世青賽全滿貫得主（女子單人滑專案），也是花滑史上第一位突破200分大關的運動員。 她在職業生涯的所有比賽中從未下過領獎台，並先後11次打破花滑世界紀錄，因而被視為韓國國民英雄，即使已經退役多年，在韓國也有不小的影響力。



金妍兒的未婚夫高祐琳畢業於首爾大學聲樂系，是男子美聲組合Forestella的成員，以醇厚溫柔的音色與紮實的演唱功底備受業界好評，婚後他將繼續作為聲樂家和歌手活動。



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