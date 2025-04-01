《柔美的細胞小將》第3季回歸，金高銀依舊是「柔美」！「馴鹿」登場，這些男演員超符合「年下男宅男」氣質

TVING原創劇集《柔美的細胞小將》第三季正式進入製作階段，並將與第一季和第二季的主演金高銀一同回歸。

根據31日JTBC娛樂新聞援引某位電視劇業界相關人士的言論：「《柔美的細胞將將》第三季在第二季完結後時隔三年製作。 TVING內部為了推動這一項目正在全力以赴，第三季的主角仍將由金高銀出演。 他們正在努力保持該系列獨有的色彩。」



對此，該劇的製作公司 Studio Dragon 表示：「確實正在製作第三季，並向金高銀提出了飾演主角柔美的提案，目前處於討論階段。」金高銀的經紀公司 BH娛樂方面也透露「確實收到了出演提案，目前正在審慎考慮中。」

《柔美的細胞將態》是一部描寫與細胞們一起吃飯、戀愛並成長的平凡女子柔美故事的治癒系共感愛情劇。 該劇首次嘗試將真人與3D動畫結合，生動展現了原作網漫的魅力，集浪漫、共鳴與可愛於一身，獲得了極大好評，不僅在韓國國內大受歡迎，還在全球範圍內取得了亮眼成績。



第二季相較於第一季，更積極地改編了原作情節，為觀眾帶來了新鮮的樂趣。 而在第三季中，原作粉絲們期待已久的柔美最後的戀愛對象「馴鹿」將登場，進一步提升了觀眾的期待感。「馴鹿」的人物特點就是「年下男」、「宅男+酷愛在家裡運動的大型犬」。

而關於「馴鹿」一角到底要由誰來演，網友也推薦了不少人選。 其中有：李到晛、蔡鍾協、徐康俊、孔明、安孝燮、羅人友、徐康俊、孔明..... 等，幾乎都是具有軟萌氣質的男演員，完全可以想像他們變成乖乖阿宅的樣子。



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