原著小說《神聖偶像》超有名，陸續改編成網漫和電視劇！金旻奎、高甫潔、李章宇、芮智媛將出演《大神官Lembrary》

《社內相親》的「眼鏡男」金旻奎，這次將通過《大神官Lembrary》飾演世界之神「Lembrary」，卻因故附身於「無名偶像」禹延宇身上！



人氣網路小說《神聖偶像》將改編為tvN新劇《大神官Lembrary》，描述世界之神「倫布里」附身於無名偶像「禹延宇」身上而展開的幻想羅曼史電視劇。





原著小說先前已改編為網路漫畫，目前在LINE WEBTOON上也有連載。上圖金色長髮的男子為「大神官倫布里」，下圖銀色短髮的男子為男團WILD ANIMAL門面擔當「禹延宇」。受大眾愛戴的倫布里是神的代理人，也是聖潔的大神官。他在與入侵異世界的魔王對抗的過程中失去意識，清醒後卻發現自己變成大韓民國的無名偶像。他能夠順利適應偶像生活，並回到原來的世界嗎？

▲金旻奎飾演大神官「倫布里」。睜開眼睛突然變成無名偶像「禹延宇」的他，為了在今世生存開始孤軍奮鬥，預計將展現喜劇演技。

▲高甫潔飾演「金達」，畢業於名牌大學的精英，企劃能力和感覺都很好的能力者。

▲李章宇飾演「申兆雲」，與倫布里關係密切，是演藝企劃公司的代表。

▲芮智媛飾演「林善子」，是禹延宇所屬社的社長。

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