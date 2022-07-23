如果把《非常律師禹英禑》權敏宇換成《秘密森林》徐東載？ 網笑翻：「肯定超積極巴結」

權敏宇弱爆了，《秘密森林》徐東載才是真正的權謀詭計啊！XD

《非常律師禹英禑》本周劇集裡，權敏宇對英禑的不滿越來越激烈，讓觀眾想起另一個底層出身角色《秘密森林》徐東載（李浚赫 飾），猜測如果是他遇到這種情況會作何反應？結果超好笑！



*以下內容包含第7和8集關鍵劇情！



《非常律師禹英禑》講述患有自閉症的禹英禑作為律師的成長故事。 同僚律師權敏宇發現英禑父親是汪洋老闆的大學前輩後，認定英禑是靠關係進入公司，憤憤不平、處處為難英禑，為此跟崔秀妍都爭論不休。



網友想起另一個同樣底層出身渴望向上爬的角色——《秘密森林》裡的檢察廳副部長徐東載，猜測如果是他發現英禑走後門，態度應該跟權敏宇截然不同：「肯定第二天就跑去英禑爸爸的飯卷店接送英禑上下班，展示用笑容對英禑爸各種谄媚。 」

又假設，徐東載看到英禑和太守美在朴樹下聊天，應該不會像權敏宇一樣氣噗噗等英禑回來跟她計較，而是主動跑到山坡上表示關切，順便跟太守美打招呼：「啊~ 原來禹律師在這裡，找了半天呢！（對太守美）我來拿背包吧！代表大人您好，我是西部地檢的徐東載。 」



就算英禑想保持距離，徐東載也不會輕易放棄：「禹律師動作好敏捷哦，就像大西洋斑海豚一樣！」當然，前一晚肯定有熬夜學習鯨魚和海豚的知識XD



如果徐東載得知英禑媽就是太守美（很可能比英禑更早發現），那更不得了，很可能會主動幫英禑辦公室鋪上鯨魚壁紙，隨時準備聽她講鯨魚的故事，像侍奉皇帝一樣侍奉英禑。 如果他發現英禑媽還是法務部長官候選人，估計會甘願給英禑当擦腳地墊，把英禑的工作全部交給權律師去做，看到權律師為難英禑更要皺著眉阻止。

徐東載一定不會像權敏宇那樣亂點鴛鴦譜，而是早就看出英禑和濬浩互有好感，想方設法擠掉權敏宇、自己成為濬浩的室友; 公司聚餐也把地點定在英禑爸的飯卷店，順便再去奉承一番XD



網友感歎權敏宇段位還是太低，如果是徐東載的話，絕對死也不會說出英禑走後門這個秘密，更不可能跟法務部長女兒吵架，巴結他們往上爬還來不及，怎麼會對著干？ 這才是真正的權謀詭計啊！XD



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