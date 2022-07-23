原著小说《神圣偶像》超有名，陆续改编成网漫和电视剧！金旻奎、高甫洁、李章宇、芮智媛将出演《大神官Lembrary》

《社内相亲》的「眼镜男」金旻奎，这次将通过《大神官Lembrary》饰演世界之神「Lembrary」，却因故附身於「无名偶像」禹延宇身上！



人气网路小说《神圣偶像》将改编为tvN新剧《大神官Lembrary》，描述世界之神「伦布里」附身於无名偶像「禹延宇」身上而展开的幻想罗曼史电视剧。





原著小说先前已改编为网路漫画，目前在LINE WEBTOON上也有连载。上图金色长发的男子为「大神官伦布里」，下图银色短发的男子为男团WILD ANIMAL门面担当「禹延宇」。受大众爱戴的伦布里是神的代理人，也是圣洁的大神官。他在与入侵异世界的魔王对抗的过程中失去意识，清醒后却发现自己变成大韩民国的无名偶像。他能够顺利适应偶像生活，并回到原来的世界吗？

▲金旻奎饰演大神官「伦布里」。睁开眼睛突然变成无名偶像「禹延宇」的他，为了在今世生存开始孤军奋斗，预计将展现喜剧演技。

▲高甫洁饰演「金达」，毕业於名牌大学的精英，企划能力和感觉都很好的能力者。

▲李章宇饰演「申兆云」，与伦布里关系密切，是演艺企划公司的代表。

▲芮智媛饰演「林善子」，是禹延宇所属社的社长。

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