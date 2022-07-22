金賢重要當爸了！圈外人妻子懷孕，「小心翼翼，在感激和激動中等待新生命」

恭喜金賢重啊～

昨（21）日傳來好消息，年初2月與圈外人結婚的金賢重，將與妻子迎接小生命誕生。

*前情提要：‎金賢重演唱會上宣佈結婚！與圈外女友一起走過最艱難時期，省略婚禮程序

金賢重的經紀公司HENECIA對外聲明：「向大家傳達旗下藝人金賢重家庭喜訊。金賢重正小心翼翼的，在感謝和機動之中等待新生命到來，為了守護寶貴的生命，請給與真誠的支持和祝福。」

年初HENECIA發布金賢重婚訊時，曾提及金賢重與妻子是在艱難時期發展成戀人的，並未透露過多女方的身分或雙方婚禮細節，此次金賢重妻子懷孕的消息亦是，聲明尾聲更是希望各位「考慮到妻子為圈外人，不要過度臆測」。

金賢重2000年代中半起，以男團SS501與電視劇《花樣男子》（韓版流星花園）紅極一時，只可惜2014年開始因一些負面新聞纏身重創形象，2018年以電視劇《當時間停止時》（時間停止的瞬間）復出，目前用心耕耘YouTube頻道與音樂，下月20日還要舉行線上演唱會。

▼附上金賢重20日公開的最新翻唱歌曲〈One More Time〉，翻唱自自己2010年主演且獻唱的《惡作劇之吻》OST



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