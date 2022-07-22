金贤重要当爸了！圈外人妻子怀孕，「小心翼翼，在感激和激动中等待新生命」

恭喜金贤重啊～

昨（21）日传来好消息，年初2月与圈外人结婚的金贤重，将与妻子迎接小生命诞生。

*前情提要：‎金贤重演唱会上宣布结婚！与圈外女友一起走过最艰难时期，省略婚礼程序

金贤重的经纪公司HENECIA对外声明：「向大家传达旗下艺人金贤重家庭喜讯。金贤重正小心翼翼的，在感谢和机动之中等待新生命到来，为了守护宝贵的生命，请给与真诚的支持和祝福。」

年初HENECIA发布金贤重婚讯时，曾提及金贤重与妻子是在艰难时期发展成恋人的，并未透露过多女方的身分或双方婚礼细节，此次金贤重妻子怀孕的消息亦是，声明尾声更是希望各位「考虑到妻子为圈外人，不要过度臆测」。

金贤重2000年代中半起，以男团SS501与电视剧《花样男子》（韩版流星花园）红极一时，只可惜2014年开始因一些负面新闻缠身重创形象，2018年以电视剧《当时间停止时》（时间停止的瞬间）复出，目前用心耕耘YouTube频道与音乐，下月20日还要举行线上演唱会。

▼附上金贤重20日公开的最新翻唱歌曲〈One More Time〉，翻唱自自己2010年主演且献唱的《恶作剧之吻》OST



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